二級市場慘澹之際 IPO有望成史上最佳年份

今年上半年，標普 500 指數累漲不足 2%，道指累跌近 2%，創 2000 年以來最差開局，納指累漲近 9%。與美股大盤走勢不同又趨同的是，美國及全球 IPO 市場表現火爆，科技股尤為一枝獨秀。

據機構 Dealogic 統計，今年上半年美國共迎來 120 家公司 IPO 上市，是 2012 年以來最大規模，總募資額為 352 億美元，創 1995 年有統計數據以來 IPO 第四繁忙的上半年度。其中第二季有 60 家公司赴美上市，融資額接近 18 年新高，也是三年以來 IPO 最繁忙的第二季。

最亮眼的特徵是，今年 IPO 市場除了一掃 2016 年的陰霾，新上市個股的表現從均值角度跑贏了大盤，科技股的邊際優勢尤其明顯。截至上周四收盤，今年在美上市的公司股價平均較 IPO 發行價高出 22%，科技公司格外利多，平均股價較 IPO 發行價大幅領先了 53%。

這與 Renaissance Capital 數據一致，他們認為今年美股 IPO 的平均回報較 IPO 發行價高出了 26%，科技股的平均回報較 IPO 發行價高出逾 50%。Dealogic 還發現，今年上半年的 IPO 公司中，科技股占據了 1/4，28 項上市交易共融資 122 億美元，較去年同期翻倍，也是 2016 年同期的 10 倍多。

美銀美林主管美洲股票資本市場的 Jim Cooney 表示，上半年的 IPO 市場無論從融資額還是上市公司數量來說，都是至少 2014 年上半年以來最佳。加速原因既受整體市場情緒影響，也與估值水平不弱於私人交易市場，以及 IPO 之後股價持續表現利多有關。相比來說，二級市場回報更不穩定。

摩根大通科技投行主管 Madhu Namburi 也對《華爾街日報》表示，今年其客戶對科技類 IPO 的需求從數量和質量兩方面都是最高的。預計今年下半年的 IPO 市場火爆會延續下去，甚至在 2019 年表現更好，延續打破紀錄的態勢。

摩根士丹利全球股市與固收聯合業務主管 Evan Damast 也承認，今年餘下時間的 IPO 等候名單更為強勁，預計募資總額還會有上百億美元。較為引人注目的擬上市公司包括：無線音箱製造商 Sonos、世界最大的自由職業工作社區 Upwork、美國網路在線調查公司 SurveyMonkey 等。

英國《金融時報》預計，下半年最大的 IPO 案例來自中國。美團點評和小米等大型中國企業都計劃赴港上市。最令人期待的可能是騰訊音樂娛樂集團的上市可能，或成為有史以來最大的 IPO 之一。UberUber、愛彼迎 Airbnb 和 WeWork 等炙手可熱的「獨角獸」也有望 2019 年挑戰 IPO。

文章還注意到，生物科技領域的 IPO 速度在今年明顯加快。6 月到 9 月通常是此類公司上市「淡季」，但今年 6 月共有 15 家生物科技公司上市，月度總數創四年新高。不過，德意志銀行全球投行與資本市場主管 Mark Hantho 警告稱，今年的市場波動性提升，會影響一部分新股估值。

例如，美國家庭與商業安全監控供應商 ADT 股價較 1 月 IPO 價格深跌近 40%，證明 IPO 的步伐雖然到明年都不會放緩，但貿易緊張和更高的市場波動性，是 IPO 市場在下半年的主要障礙之一。