德國6月制造業增速放緩 受出口銷售和新訂單增長放緩沖擊--PMI

周一發布的調查報告顯示，德國6月制造業出口銷售和新訂單增速創下逾兩年來最慢，進一步表明隨著對全球爆發全面貿易戰的擔憂打擊經濟前景，德國制造業增速在放緩。

Markit稱，德國6月制造業采購經理人指數(PMI)終值從前月的56.9降至55.9，與初值一致。

這是該數據自12月創下紀錄高位之後連續第六個月下滑，降至18個月最低。

雖然該數據高於榮枯線50，但新訂單擴張速度創2016年3月來最弱，而且出口銷售增長也為逾兩年來最低。

IHS Markit首席經濟學家Phil Smith表示，調查顯示產出面臨潛在下滑壓力。之前產出增長速度高於新訂單。

「問題在於情況是否將變得更糟，」他說，「企業對產出的預期確實變得不那麽樂觀，關稅料給未來數月的增長增添阻力。」

今年迄今數據指向德國經濟有降溫趨勢，雖然很多分析師預計消費將持續推動增長，盡管步伐放慢，但貿易緊張局勢令經濟承壓。

美國總統特朗普威脅對歐洲汽車加征關稅，之前已對歐盟出口的鋼產品征收關稅。

德國商界領袖還擔心，中美貿易爭端可能導致依賴這兩國的制造商利益受損。

「該行業的整體增長速度可能降了一檔，但這並未阻止制造商創造更多就業崗位，就業增長提速是6月報告中的一個亮點，」Smith說。

路透柏林7月2日

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