川普風險來襲！韓智庫下調今、明年GDP預期 專家指一情況下明年成長恐難保二

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-12 13:56

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由於出口成長疲軟，南韓官方智庫韓國開發研究院 (KDI) 在今 (12) 日發布的半年展望報告中預測，該國今年經濟成長率為 2.2%，低於 8 月預測的 2.5%，該機構並預估明年成長率為 2%，低於先前預測的 2.1%。

KDI 在報告中表示，今、明兩年南韓消費者物價指數 (CPI) 將平均攀漲 2.3% 和 1.6%，低於先前預測的 2.4% 和 2%。

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KDI 經濟展望總監 Jeong Gyu-cheol 解釋道：「我們將今年成長率下調 0.3 個百分點，完全是由於內需低迷所致，儘管出口維持在一定水準，但內需復甦表現延後。」

高利率是導致內需復甦遲緩的主因，這意味著延後降息帶來的負面影響大於預期。

KDI 認為，南韓經濟今年第三季僅季增 0.1%，主要因為高利率。Jeong 表示，南韓降息時間較 KDI 預期晚一些，但其造成的負面影響更大

KDI 預期出口放緩將削弱明年南韓整體經濟成長，不過內需可能會逐步復甦，民間消費增加率料將從今年的 1.3% 上升到明年的 1.8%。

該智庫也對「川普風險」提出警告，認為主張提高關稅的美國前總統川普連任提高了未來全球貿易惡化的可能性，為仰賴貿易的南韓經濟帶來下行風險。

Jeong 還說：「若關稅上調速度快過我們的預期，對出口的負面影響將很大，明年 2% 經濟成長率估值無法達成的可能性仍存在。

南韓第三季經濟成長表現勉強避免了技術性衰退，出口低迷是經濟成長表現令人失望的主要原因。