滬指大跌2.5% 創兩年新低 全球股市或再現連環跌

A股仍需等待企穩信號。

7月2日，A股迎來下半年首個交易日。開盤後，滬指低開後一路單邊下行，盤中一度跌幅超過3%，收盤重挫2.52%，再創2016年3月以來的兩年多新低，收報2775.56點。兩市合計成交3576億元，行業板塊全線下跌。

具體來看，今日A股三大股指均未能延續上交易日的漲勢，在地產、保險、家電等權重股的殺跌下單邊下行，午後連續跌破前期新低，上證50一度跌4.3%；但兩市仍有近50股漲停，創業板指也相對抗跌。

截至收盤，深成指跌2.13%報9179.8點，創業板指跌1.14%報1588.37點，上證50下跌3.77%。

今日不僅A股下跌，亞太周邊股市也未能幸免。截至收盤，日經225指數收盤跌2.2%，至21811.93點，韓國綜合指數跌2.35%，報2271.53點，澳大利亞ASX200指數跌0.27%，報6177.80點；台灣加權指數跌0.54%，報10777.94點；新西蘭NZX50指數跌0.01%，報8942.47點。

剛剛開盤的歐洲股市也追隨亞洲市場跌勢，全線低開。歐洲STOXX 600指數低開0.7%；英國富時100指數、意大利富時MIB指數、法國CAC 40指數、西班牙IBEX指數、德國DAX指數分別低開0.7%、1%、1%、1.1%、1.3%。

消息面上看，自上周一傳出棚改政策調整消息至今，地產股持續承壓。今日截至收盤，保利地產跌停，華夏幸福逼近跌停，萬科A、招商蛇口跌超8%。

此外，家電股險象環生，小天鵝A跌停，美的集團跌近7%；金融板塊亦難獨善其身，中國太保跌逾6%，浙商證券、中國平安跌超5%；鋼鐵、石油、煤炭等資源股走勢疲軟；次新股逆勢造好，欣銳科技強勢6連板，漢嘉設計、科沃斯雙雙漲停；海南、百度概念成為為數不多的上漲板塊。

此外，今日人民幣兌美元跌破6.66關口，日內跌超200點，續刷去年11月末以來新低。在岸人民幣兌美元跌破6.65關口，較上日夜盤收盤跌300點。

對於A股未來走勢，華泰策略認為，仍需等待企穩信號。當前流動性仍是A股大勢的主導變量，內部去杠桿遭遇外部加息的宏觀環境沒有發生變化，7月降準實施但宏觀流動性仍有四重壓力，市場可能對於流動性環境的改善過於樂觀，短期內我們對大勢繼續保持中性。

來源：界面新聞

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