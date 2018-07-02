越南新興智慧手機商 挑戰三星帝國

越南最大的房地產開發集團 Vingroup JSC 和家用電子產品製造商 Asanzo，正在進軍智慧手機製造和銷售的領域，目標是在東南亞地區取得成功，並對國際製造商，特別是主導該國市場的三星電子 (005930-KR) 提出挑戰。

Vingroup 計劃從 2018 年開始生產智慧手機，而 Asanzo 預計將在 2018 年生產 600,000 台智慧手機，年增 50 倍。這兩家製造商皆從自家原來設備製造方面的經驗獲取技術，以應對迅速成長的市場。

Vingroup 最近以 1.31 億美元的資本成立了 VinSmart，投入生產智慧手機和其他智慧電子設備。該子公司將在越南北部海濱城市海防的工業園內建設一座製造工廠。而這些手機將以 Vsmart 品牌銷售。Vingroup 在一份聲明中表示，VinSmart 還將進行 AI 方面的研究

而主要生產電視的 Asanzo 將花費 873 萬美元來大幅增加今年的智慧手機產量。該公司 2017 年進入智慧手機市場，推出兩款型號，此後共生產了 12000 部。

Asanzo 公司主席 Pham Van Tam 表示，Asanzo 正在考慮推出價格為 100 萬越南盾，功能簡化的廉價機型。三星的手機要價 250 萬至 2500 萬越南盾，而蘋果 iPhone 的價格範圍在 900 萬至 3000 萬越南盾。

該公司 2017 年的銷售額達到 4.62 兆越南盾，其中約 90% 來自電視。智慧手機的銷售額不到總銷售額的 1%，但公司計劃在 2020 年將比例提高到 30%。

雖然三星已經佔領了越南近一半的智慧手機市場，但當地的公司將開始以低價模式進行營銷攻勢。

通過引進韓國、日本和其他供應商，三星在越南創建了智慧手機生產中心，其中一些供應商已開始向越南供應零件。生產智慧型手機所需的技術正透過工程師加入當地開發商，在越南積累經驗。

越南智慧手機市場以每年約 10% 的速度快速成長，估計有 3000 萬至 4000 萬台正在使用中。僅在 2017 年，就售出了 1500 萬部智慧手機。

在越南生產智能手機的三星電子佔據了當地市場 46.5% 的市佔率，其次是中國的 OPPO 占 19.4%，蘋果 9.2%。

越南智慧手機品牌市場分布 (圖: nikkei)

市場人士分析，低價智慧手機在越南估計只是一個利基市場，維持低水平的需求，因為低收入人群傾向於購買翻蓋手機。

越南公司生產的智慧手機的未來將取決於他們是否能生產低價且具有吸引力的產品，且是否能通過社交網絡服務和其他行銷策略來吸引消費者。