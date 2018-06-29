不再依賴三星 蘋果找到OLED新供應商

蘋果 (APPL-US) 可能將不需要再依賴三星 (005930-KR) 作為唯一提供 OLED 的製造商。這個發展對於降低 iPhone 的成本將會非常重要。

《彭博社》報導稱，蘋果即將增加 LG(066570-KR) 作為 iPhone 的第二個 OLED 供應商，知情人士透露，蘋果公司很快就會增加第二個為高階 iPhone 提供 OLED 的供應商，這是蘋果降低 iPhone 成本和減少對三星依賴的關鍵一步。

與三星相比，LG 估將只會開始生產 200-400 萬個 OLED 螢幕，可說是相對較小的供應商，但增加第二個供應商可能會讓蘋果得以增加與三星議價的籌碼。

LG 計畫為今年秋季晚些時候發布的新款 iPhone 提供 OLED 顯示器。據傳蘋果推出了更新的 5.8 英寸 OLED 款，就像是 iPhone X，並推出了更大的 6.5 英寸 OLED 款。預計今年秋季的第三款新機型將配備相對便宜的 6.1 英 LCD 螢幕。

據報導，LG 的目標是成為 iPhone 其中一款 OLED 螢幕的唯一供應商。LG 需要新的收入來源以應對液晶螢幕銷售下滑的困境。但該公司可能無法生產足夠的螢幕來切斷蘋果對三星的依賴。根據《彭博社》報導，關於 LG 的批准會議將在 7 月份舉行。而新 iPhone 預計將在 9 月份上市。

今年早些時候，韓國方面傳出蘋果將讓 LG 作為 6.5 英寸 iPhone OLED 螢幕的唯一供應商，而三星將持有 5.8 英寸 iPhone 螢幕的訂單。

據稱，蘋果公司已投資 27 億美元在 LG 生產線上專門為 iPhone 生產 OLED，而夏普也被考慮作為 OLED 供應商的選擇之一。