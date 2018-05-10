Canalys手機報告：三星、蘋果歐洲銷量滑 華為、小米爆炸性增長

據研究公司 Canalys 數據顯示，第 1 季度歐洲智慧型手機銷售量年增率下滑 了 6.3%，為單季有史以來的最大跌幅。蘋果 (AAPL-US) 在第一季也出現了較大衰退，但仍是 Q1 歐洲市佔排名第 2 的智慧型手機廠商，市佔率達 22%。

雖然 iPhone X 在上個季度的出貨量下降了 25%，但 Canalys 認為 iX 是該地區表現最好的出貨量手機。本季度 iPhone 出貨量中有 25% 是 2 年前的型號。

三星 (005930-KR) 的銷售量為 1520 萬部，儘管三星出貨量下降了 15.4%，市佔率還是高達 33.1%，高居第一名。

該份報告值得注意的是，雖然中國手機廠華為市佔排名僅在第 3，小米市佔排名第 4，但是 2 間廠商在 Q1 出貨量的成長幅度，可謂都是相當巨大；華為 Q1 成長幅度為 38.6%，小米更是超過了 999% 的水準。反觀三星、蘋果的出貨量，都在 Q1 出現衰退。

歐洲前 5 大手機商 / 圖：Canalys

Canalys 分析師 Ben Stanton 在發布會上表示，「剩餘的幾個成長型市場還不足以抵消飽和市場，我們正在從一個增長時代轉向一個週期時代，這給企業帶來了全新的挑戰，我們預計一些小品牌將在未來幾年離開市場」。

儘管出貨量在俄羅斯上漲了 25% 以上，但西歐的出貨量下降。英國、法國、和德國的出貨量也雙雙下降。

根據其上週的盈利財報，蘋果在 3 月份銷售了 5220 萬台 iPhone。意味著全球 iPhone 市場的十分之一在歐洲。