安聯首席經濟顧問：比特幣若跌破5000美元值得買入

比特幣較去年末的歷史高位跌去 70% 以上，一位華爾街的人士認為，可能接近了抄底的時候。

德國安聯集團首席經濟顧問、前全球最大債券基金 PIMCO 的前 CEO Mohamed El-Erian 向 CNBC 表示，如果比特幣跌破 5000 美元，值得考慮買入。他說：

「我認為不會再回到 2 萬點，但我確實覺得，你需要在真正相信比特幣未來的人鞏固的地方築底，然後那會給你提振。」

華爾街見聞注意到，追蹤多個平台數幣交易的 Coinmarketcap 數據顯示，北京時間 6 月 29 日下午，比特幣一度跌破 5840 美元，Bitstamp 平台的比特幣交易價還曾跌破 5800 美元，較去年 12 月 19000 美元以上的巔峰價位跌超 70%。如果跌到 5000 美元下方，市價將不足去年巔峰水平的 30%。

截至發文，雖然比特幣回到了 5900 元，但除 USDT 外，市值排名前二十的數位貨幣最近 24 小時集體下跌，最近七天也幾乎全線下挫。

El-Erian 認為，比特幣可能根本不會像擁躉預期的那樣變成貨幣，未來會成為交易手段，會像大宗商品那樣的資產，可以交易，主要用於儲值。

他預計，未來十到十五年，可能會有一些數位貨幣，公共部門會參與進去。那不會是純粹的比特幣。但支持比特幣的區塊鏈技術將保留下來。

值得一提的是，本周比特幣為首的數位貨幣跌跌不休，監管加碼的背景不容忽視。

華爾街見聞今日稍早文章提到，從對數位貨幣相當熱衷的韓國，到大洋彼岸的美國，本周都傳出加強監管的跡象或是呼聲。

本周韓國最高金融監管機構——韓國金融服務委員會（FSC）在對 Nonghyup 等三家國內銀行進行實地檢查後，發布了一套針對虛擬貨幣的修訂版反洗錢準則。

新準則寫明，虛擬貨幣交易所必須進行客戶盡職調查（CDD）並增強用戶識別（EDD），以確保交易目的和來源的合法性。如果拒絕或無法提供驗證客戶身份的資訊，交易所的任何交易均將被終止。

此外，虛擬貨幣交易所還必須負責確保外國人沒有使用當地的交易所、犯罪分子沒有使用他人的帳戶來洗錢、沒有可疑的交易和支付過程。

本周美國參議院的一場聽證會上，網路安全專家 Scott Dueweke 作證時警告，比特幣威脅美國大選進程。

Dueweke 稱，使用虛擬貨幣來影響美國大選進程的危險已經加劇。Dueweke 認為，與美國敵對的國家正將虛擬貨幣作為繞過西方金融系統的一種方式，並藉此避開反洗錢系統和「了解每一位用戶」的監管要求。

此前一周，美國特勤局調查辦公室副主管 Robert Novy 呼籲立法者制定相關法律，以限制人們使用匿名的加密貨幣。

『新聞來源／華爾街見聞』