歐洲央行考慮「扭轉操作」 德債期限利差應聲收窄

據路透社援引消息人士稱，歐洲央行考慮明年購買更多長期債券，作為 QE 再投資的一部分，來維持資產組合的期限。

這樣一來，即使歐洲央行停止為歐元區經濟注入新資金後，歐元區借款成本仍能抑制在較低位。

這將類似於聯準會在 1961 年及 2011 年的扭轉操作（Operation Twist），也就是賣出短期債券並買入相應規模的長期債券，延長美債平均久期，以壓低市場利率並提振經濟。

對歐洲央行來說，這一舉措的目的將是儘可能維持其手上規模 2.6 兆歐元的資產購買組合的存續期，以限制持債自然到期的影響，並壓低長期債券殖利率，保持較低的期限溢價。因為隨著歐洲央行持債的剩餘期限不斷減少，長期殖利率可能逐漸上升。

此外，路透社還援引消息人士稱，歐洲央行再投資期間，購債規模小幅偏離「資本額比重（capital key）」原則是可以接受的，但不能大幅偏離。

消息過後，因市場調整了對歐洲央行將要購買更多長期債券的預期，令歐洲債券殖利率長端短線下行，期限利差應聲收窄。德國 5 年期和 30 年期公債殖利率差收窄至 5 個基點。

上周，彭博社消息稱，歐洲央行可能擴大再投資規模，以緩衝資產凈收購結束所帶來的影響。據悉，歐洲央行預計 2019 年至少將 1600 億歐元的到期債券重新投入債市，並且可能考慮放寬再投資規則。上述數字均遠遠超過了今年預計的 1470 億歐元的再投資規模。

隨著歐元區經濟改善，在 6 月會議中，歐洲央行明確表示將在今年底前結束 QE。不過，歐央行同時也表示，只要有必要，就將對到期債券進行再投資，再投資將一直持續到 QE 結束後很長一段時間。

而對於具體的再投資方式，德拉吉在會議過後的新聞發布會上表示，此次會議並未討論具體的再投資政策，將在未來會議上進行討論。

對於將價格穩定作為其最高目標的歐洲央行，堅決退出 QE 的支點應該是通膨數據，歐央行的目標是在中期，通膨保持在接近但低於 2% 的水平。而今天稍早歐盟統計局公布的數據顯示，歐元區 6 月調和 CPI 年增率增長 2%，這是 2017 年 2 月來歐元區通膨首次達到 2%。

『新聞來源／華爾街見聞』