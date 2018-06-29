台企銀總經理施建安盼股價回到10元之上 盈餘拉高 並提高員工福利

台企銀 (2834) 今日召開股東會，會中有股東質疑，台企銀新進員工離職率很高，總經理施建安表示，員工是銀行最重要的資產，坦言離職率高，對銀行很傷。台企銀股東今日提出質疑，認為新進員工離職率很高，對此，施建安說，員工是銀行最重要的資產，離職率高，對銀行很傷，因此不斷思考要如何提高員工待遇，讓他們以在台企銀為榮。他盼股價快回到 10 元之上，甚至達到每股淨值 13.28 元，盈餘拉高，同時提高員工福利。



另外，今日台企銀也進行 15 席董事改選，12 席一般董事中，財政部此次增加 1 席共 6 席，台灣銀行 3 席，工會、土銀及中纖各 1 席。



台企銀董事當選名單包括財政部代表 6 席，分別為黃博怡、施建安、林秀燕、王文杰、游宏生、梁連文。台銀 3 席為林麗婈、黃培明、康正全。土銀為何英明、台企銀工會劉豐永。而原本以愛米斯機械工業擁有 2 席董事中纖集團，這次由王哲男以自然人身分當選。獨立董事當選名單則為林欣吾、劉錦龍、黃維生。