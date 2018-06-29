布蘭特原油期貨+擴大夜盤交易適用商品 下周一上路

期交所今 (29) 日召開股東會，展望下半年營運重點，董事長劉連煜表示，首先下周一 (7/2)，布蘭特原油期貨將上市，同時也要擴大夜盤交易適用商品。此外，還將規劃建立我國店頭衍生性商品集中結算機制等 2 項制度。

期交所股東會通過每股配發股利 4.25 元 (含現金股利 3.65 元及股票股利 0.6 元)

劉連煜表示，將於下週一上市布蘭特原油期貨，全球三分之二的原油訂價是以布蘭特原油價格作為指標，所以布蘭特原油期貨上市後將可滿足市場多樣化地交易需求。



下周一還將擴大夜盤交易適用商品，劉連煜表示，將黃金、原油等商品類期貨與選擇權納入夜盤交易適用商品，未來將持續納入更多商品。

劉連煜表示，除此之外，還將規劃建立我國店頭衍生性商品集中結算機制，以降低金融業資本計提；並持續推動建置期貨商主機共置 (Co-Location) 服務。

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