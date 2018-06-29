〈純網銀公聽會〉顧立雄堅持金融業持股50% 非主導恐構成不負責任創新

金管會今 (29) 日舉行純網銀公聽會，會中多家業者提出若金融業持股 50% 會有礙金融創新的疑慮，對此，金管會主委顧立雄表示，在維持金融秩序穩定以及金融監理的角度，必須設適度的防火牆，至於誰主導純網銀，坦白說，很擔心非金融業者來主導純網銀，恐會構成不負責任的創新。

金管會今日舉行純網銀公聽會，會中主要針對業者提案包括發起人條件、純網銀申請送件流程、純網銀營運據點以及業務範圍等四大議題進行討論。

其中，針對純網銀設定條件中，發起人中至少有一家銀行或金控，且銀行或金控持股應達 50% 以上，有業者認為，純網銀應跳脫傳統銀行經營思維，若以日本純網銀發展結構來看，其非金融業者持股比例高達 50%，建議可將金控或銀行比率降至 30% 以下，或是對個別金融機構設定持股上限 10%。

對此，顧立雄表示，在維持金融秩序穩定以及金融監理的角度，必須設適度的防火牆，而針對金融機構持股 50% 以上或是降低到一度程度，他說，關於誰主導純網銀問題，必須很坦誠地說，很擔心由非金融業者來主導純網銀，某程度來看，非金融業主導恐會構成不負責的創新。

顧立雄說，純網銀好的模式是什麼，並沒有純黑或純白的答案，若沒有一家專業的金融機構單獨出面主導純網銀業務，並以金融專業來把關，就要考慮是否能維持金融秩序穩定，包括建立洗錢防制、消費者保護和資安等制度。

他強調，若不要金融業持股 50% 的條件，業者要有相關的配套提出來，但他強調「目前還沒有配套可以說服我。」

顧立雄也說，不希望金融業持股 50% 是分散給很多業者，每一家各持股 4% 至 5%，當作是財務性投資，這作法是誤解政策背後的意涵，他希望除了金融業持股達 50% 以上之外，至少有 1 家金融業具 25% 以上的控制性持股。

此外，國票金也在會中表示，純網銀發起人是否僅限於本國銀行，包括外國資本銀行和金控是否也可以當發起人，而投資比率可否超過 50%，對此，金管會銀行局長邱淑貞表示，外國銀行部分持有超過 50%，且和本國相關金融機構合作是可以的，而保險、證券業者也可以來參與純網銀，但還是要跟銀行合作，因對於流動性管理銀行還是比較擅長。

邱淑貞也說，金融業持股 50% 部分，是否會限制到非金融業的創意，由於純網銀是資本、通路和人才的結合，資本雖然是因應未來發展很重要的一環，但穩定金融是很重要的關鍵，所以設置金融業持股高達 50%，至於其他國家純網銀的成功，她認為，股權結構並非主要的關鍵因素。

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