美琪瑪下半年擴產電池材料 Q3新品量產可望成營運第三隻腳

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長嚴隆財會後受訪表示，第 2 季營運展望樂觀，下半年將分階段擴產電池材料，預計下半年就能挹注營收貢獻，出貨動能相對上半年強勁，且若排除匯率因素後，營運將穩健成長；電子材料新應用產品毛利表現佳，可望成為營運第三隻腳，預計第 3 季量產。

嚴隆財表示，第 1 季獲利受到匯率因素影響，侵蝕每股純益約 0.15 元，第 2 季匯率因素好轉，營運展望樂觀，而匯率回沖收益可望反應於第 3 季財報。

展望下半年，嚴隆財表示，電池材料因應產能不足的壓力，將投資 3000 萬元進行分階段擴產，下半年就能挹注營收貢獻，出貨動能相對上半年強勁，而下半年若排除匯率因素後，營運將穩健成長。

此外，嚴隆財透露，除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料業務外，今年已有電子材料新應用的高階產品正式加入行列，毛利率表現優於電池材料，未來可望成為美琪瑪營運的第三隻腳，預計第 3 季量產。據悉，該新產品目前已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場。

美琪瑪去年電池材料出貨量超過 1.6 萬噸、達到近 1.7 萬噸，美琪瑪表示，今年預期整體出貨將超越去年，可望達到逾 2 萬噸水準。

美琪瑪為台灣少數鈷系列化工廠，主產品包括 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料，近來受到鋰電池需求熱絡影響，近 2 年正極材料原料鈷、鎳營收占比已逐步提升，去年電池材料營收占比達 58%，今年首季則攀升至 65%，預期下半年營收占比仍會維持 65%。

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