製造業報佳音 5月景氣亮今年第2顆綠燈

台灣經濟研究院今 (29) 日公布 5 月製造業景氣燈號由黃藍燈轉為綠燈，為今年以來第二次出現綠燈，不過，台經院也說明，信號值僅跨過綠燈門檻值的下限，待下月實際值公布修正後，仍可能影響此次燈號。

台經院指出，全球景氣穩健擴張，5 月國內因手機拉貨與科技創新應用擴增、加上原物料價格續強，使外銷訂單與進出口呈現雙位數成長表現，拉抬需求面和原物料投入面信號表現。

隨著原物料價格走高，整體製造業景氣信號值由較上月增加 0.29 分至 13.05 分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈。

就各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、2 項減少，其中以售價面增加 0.70 分最多，而原物料投入和需求面分別增加 0.37、0.27 分；經營環境面減少 0.75 分，成本面則減少 0.30 分。

產業燈號以綠燈比重最高近 43%

從不同產業燈號的消長來看，藍燈比重一口氣減少 8.06 個百分點至 9.25%，低迷的黃藍燈增加 10.48 個百分點至 40.97%，綠燈略減 1.52 個百分點至 42.85%，黃紅燈和繁榮的紅燈比重則分別為 3.69%、3.23%。

觀察各細項產業，有「紙漿、紙及紙製品」、「印刷及資料儲存媒體複製」亮紅燈，紡織類多呈現綠燈，反觀金屬製品、電腦、電子產品和光學製品等則是多呈現藍燈和黃藍燈。

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