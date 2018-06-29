二胎商機龐大 東凌擴大電商、親子餐廳布局 拚全年轉盈

嬰童用品品牌商東凌 - KY(2924-TW) 今 (29) 日召開股東常會，東凌海外事業部總經理許永融表示，將陸續淘汰營運體質差的門市，並擴大電子商務布局、持續開親子餐廳，力拚今年轉虧為盈。

東凌說明表示，去年實體店面共減少 25 家至 236 家，除了是調整體質不佳的店面，主要是因電商搶食實體店的消費版圖，將針對手機和網路電商加強布局，目前電商占營收比重約 3-4%，目標今年提升至 10%。

而針對實體店，東凌加強推動 ShoppingMall 購物中心的新店型，首店今年將會選在上海或重慶開出。

此外，東凌於去年 9 月在上海首度開出親子餐廳，預計第 3 季於成都再開出第 2 家，明年中旬上看 10 家，在嬰童傳統用品銷售之外開發新商機。

東凌目前主要產品為「黃色小鴨 Piyopiyo」、「艾比熊 Abbybear」和「哈皮蛙 Kaeru」等自有品牌的童裝及嬰童用品，計劃將現有 0-4 歲嬰幼兒產品，向上拓展到 6 歲年齡層的幼童產品和 7-13 歲兒童商品，並開發更多商標品牌周邊商品，包括飾品、禮品和小家電用品。

東凌今年第 1 季合併營收 1.83 億元，年減近 20%，稅後淨損 2759 萬元，每股純損 (EPS)0.82 元，已連虧 5 季，隨著營運體質調整，經營團隊力拚今年可轉盈。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/