追趕矽谷：北京、上海的獨角獸數量分列全球第二和第四

多年前，曾有人將創新活躍的北京與美國矽谷進行對比，近年來崛起的創新之城深圳又被喻為「中國矽谷」。一時間，中國的創業創新風潮，似乎正趕超矽谷。

據 CB Insights 的最新報告顯示，矽谷在創業公司方面仍然處於全球領先地位，從 2012 年以來，在 7000 家公司中共產生了超過 12000 筆交易，遙遙領先於其它美國和非美國的科技中心城市。

不過，北京和上海正在迅速趕上，入選全球前 25 大科技中心行列。在滴滴、今日頭條、摩拜和餓了麼等熱門初創企業的加持下，北京和上海正加緊與矽谷的融資水平競爭。

2012 年 1 月至 2018 年 5 月，北京的創業籌資金額已達到 720 億美元，超過了矽谷資金水平 1400 億美元的一半，且是紐約初創公司籌集資金規模 360 億美元的兩倍，而上海的該項資金凈額也達到 230 億美元。

報告還指出，北京目前擁有估值超過 10 億美元的「獨角獸」公司 29 家，已達到矽谷 57 家的一半；而上海有 11 家「獨角獸」，僅稍落後於紐約的 13 家；北京、上海的獨角獸數量分列全球第二和第四位，已超越倫敦、洛杉磯等重要科技中心城市。

2018 年第第一季，矽谷誕生了三家獨角獸公司，而上海誕生了兩家，北京、聖保羅、悉尼和紐約則各出現一家。

在北京和上海的獨角獸中，滴滴出行、小米、美團、字節跳動（今日頭條）和陸金所是中國最大估值最高的獨角獸。

與其它高速發展的全球科技中心相比，北京和上海的私有科技公司股權交易數量在 2012-2017 年之間增速最快，且超越了巴黎、西雅圖等眾多老牌世界科技中心。

在大額融資輪次方面，北京和上海也遙遙領先。從 2014 年以來，金額高於 1 億美元的輪次中，北京占到 128 輪，上海為 58 輪，遙遙領先於其它高速增長的科技中心。

除了基於數據的報告，日本經濟新聞評論員中山淳史也曾發表過一篇文章，從定性的角度描述其在深圳華強北所見的情形：

華強北位於深圳市中心，幾棟並排矗立的高層建築都是銷售電子產品的。我走進最高的一棟樓，裡面的情形就像東京的秋葉原，有家電賣場、電子零部件賣場，但規模可遠遠大過秋葉原。

而在華強北以西的南山科技園，來自美國、法國、荷蘭等地的創業家、風投公司已經入駐，為培育出第二、第三個大疆那樣的企業展開競爭。美國矽谷經營風投公司的大衛 · 萊斯利對中山淳史表示，「矽谷是軟體行業風險投資的聖地，但硬體的聖地在深圳。」

中山淳史毫不掩飾地表示：

矽谷的一個月就是深圳的一星期。這種速度感與人、財、物飛躍日本直接連通美國西海岸的現實，值得我們好好關注。

彭博社也曾在一則報導中，評價深圳為「中國回應矽谷的最強音」，認為深圳已經活躍着超過 1000 個孵化器，整個創業生態圈供應鏈完善，具備優越的生產製造條件等。

作為一個巨大的市場，中國的初創公司近年來正迅速成長並籌集到大量的資金，中國在科技領域也希望更有作為，成為與矽谷一樣的全球科技創新高地之一。

然而，正如 CB Insights 所說，矽谷依然在創業公司領域世界領先，無論北京、上海還是深圳，與之尚存一定差距。在趕超矽谷的浪潮中，如何加強「產學研」結合，像矽谷地區一樣孕育出更多世界著名高校，鼓勵前沿技術的研發和探索，並讓市場化運作機制發揮更好的效用等，都是發展中需要關注的問題。