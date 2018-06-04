新秀麗危機處理快速 里昂、瑞信喊進 目標價35-36.6元

新秀麗 (1910-HK) 上週被做空機構殺人鯨資本 (Blue Orca Capital LLC) 狙擊，惟集團迅速作出反應，包括被指學歷造假的政總裁辭職，集團又發出公告解釋實情，理昂喊買，目標價港幣 36.6 元，瑞信上調評級至「跑贏大盤」，目標價降至港幣 35 元。

新浪財經報導，針對殺人鯨資本的主要指控，上週五 (1 日) 新秀麗做出回應，指原行政總裁雖然學歷沒有問題，但已因為嚴肅處理事情而辭職，由集團另一執董接任，令市場立刻對新秀麗的質疑減少一個風口。

在應付款項處理上，殺人鯨資本指新秀麗誇大應付款項餘額至 1.39 億美元，惟實際金額為 3900 萬美元。因此令此後收益表無須記錄支出 6160 萬美元，從而誇大毛利。

新秀麗回應說，集團收購的 TUMI 的「應付帳款」確實為 3900 萬美元，但事實上集團在入帳時要使用「應付帳款及其他應付款項」，後者包括應付帳款與累計開支及其他應付款項，金額為 1.39 億美元。

除應付帳款、應計開支及其他應付款項外，1.39 億美元「應付帳款及其他應付款項」還包括下述流動負債：Tumi 產生的與收購 Tumi 相關的交易費用及其他應付款項 (約 2200 萬美元)，及因收購時支付 Tumi 雇員股權獎勵產生的應付款項 (約 1900 萬美元)。該等應付款項隨後以現金結帳，而並非如殺人鯨資本報告所稱予以撥回以誇大毛利。

對於積壓存貨問題，新秀麗解釋，2017 年及 2016 年可變現淨值列賬的存貨數額的確出錯了，應該分別為 1 億美元及 7360 萬美元。惟這不正確披露資料並不影響公司所申報的獲利能力、綜合財務狀況表、綜合現金流量表及綜合收益表。

集團與 KPMG 洽商此事，並計畫在其 2018 年中期報告內對相關披露予以適當糾正，新秀麗認為此事對整體綜合財務報表並不具重大性。

以 2017 年純利來看，新秀麗現價本益比才不到 15 倍，以集團歷史本益比上看來是吸引水準，因為新過去都不時有近 20 倍水準。那麼現水準時一個不錯的買入機會，一旦反彈，股價回彈約 3 成也只是回到合理水準而已。

至於新秀麗會否被做空機構進一步狙擊，則是難以估計的問題。但從目前集團公佈資料的仔細程度，牌面上也不怕有新一步狙擊出現。

快速的危機處理讓外資券商看到了新秀麗的投資價值，里昂和瑞信紛紛上調投資評級。

里昂發表報告指出，新秀麗就殺人鯨資本的指控發出澄清公告，同時宣佈若干高層人事任命，顯示公司董事會維持高度公正性，相信公司受近日事件影有限。

該行將新秀麗投資評級由原來「跑輸大盤」升至「買入」，維持目標價港幣 36.6 元，此相當預測本益比 15 倍、市盈增長率 1 倍，並預測公司可受惠於全球旅遊需求增長。

瑞信也上調新秀麗投資評級，由「中性」升至「跑贏大盤」。瑞信認為，管理層過渡會順滑，因新行政總裁早在 2011 年已在董事會，應可延續現有價值鏈政策，與舊行政總裁相關關連交易，隨其下台應可移除相關交易的不明朗。

瑞信強調，新秀麗現價在早前因做空報告大跌後，已可提供價值，現為 2018/2019 年預測本益比 15 倍，處最少 5 年的平均低價範圍。

不過，瑞信基於 eBags 毛利率的攤薄效應，調低對新秀麗的 2018 及 2019 年盈利預 5.2% 及 4.8%，至 3.09 億美元及 3.61 億美元，新目標價調低至港幣 35 元，等同 2019 年預測本益比 18 倍，相對 2018 年 6 月 1 日收盤價港幣 29.55 元有 18% 上升空間。

野村更發表研究報告列出 7 點，指出做空報告的內容存在誤導性，重申對新秀麗「買入」評級，目標價維持港幣 41.9 元，距離現價約港幣 30.5 元有近 4 成潛在上升空間．公司 2017 至 2020 財年每股盈利複合增長料為 22%，本益比率只有 14 倍，較同業的 29 倍為吸引．該行亦看好其會成為恒生綜合指數成分股之一，有機會成為潛在催化劑。

野村認為，做空報告有 7 點值得質疑，並無視多個事實，包括：1) 根據不同日期比較應付帳款水準；2) 高估 Tumi 品牌的分銷庫存；3) 公司上市後從未有正式檔展示行政總裁取得博士學位；4) 不準確地預測毛利率將因應可變現淨值 (NRV) 的計算方式而大跌；5) 人手紀錄檔在零售行業中普遍；6) 關連交易已全部公開；7) 只從新秀麗的同業中，挑選最有利的證據，來合理化其低估值的理念。

分析指出，市場上週五 (1 日) 的反彈可視為第一枝陽燭，只要集團有足夠資訊披露，釋除市場疑慮後，其估值應該升回合理水準。截至今 (4) 日下午 13:45，新秀麗股價來到港幣 30.55 元，上漲 3.384%。