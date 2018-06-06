新秀麗獲The Capital Group增持2013.2萬股或1.41%

繼野村、瑞信、里昂等券商喊進後，國泰君安香港重申新秀麗 (1910-HK)「買入」評級，目標價港幣 40.4 元。截至今 (5) 日午盤，新秀麗報港幣 31 元，或 - 0.322%。

圖：新浪財經

國泰君安香港認為，殺人鯨資本 (Blue Orca Capital) 的大部份指控均屬誤導並且由不準確的假設得出。相反，新秀麗的澄清則基本合理和清晰，並有可靠證據支撐。

新秀麗的主要回應包括：

1)Blue Orca 將收購 Tumi 時的「應付帳款」和「應付帳款及其它應付款」混淆。

2)Tumi 的存貨估值合理，並且 Blue Orca 在指控中使用了不準確的假設。

3)2017 年年報中公佈的以可變現淨值持有的製成品金額有誤，實際金額遠小於公佈金額。

4) 新秀麗始終準確披露了其前任 CEO 的學歷背景，並且 Tainwala 先生已經辭職。

5) 手動記帳對消費品業務而言屬於常見做法。

6) 持續關聯交易得到恰當的審查和披露。

7) 公司已採取措施加強內部控制。

鑒此，國泰君安香港維持此前的財務預測以及港幣 40.4 元的目標價，分別相當於 24.3 倍，17.3 倍和 14.6 倍 2018 年、2019 年和 2020 年本益比。目標價反映 32.7% 的上升空間，因此重申「買入」。

由於新秀麗危機處理快速，里昂、瑞信和野村紛紛上調或重申投資評級，瑞信上調評級至「跑贏大盤」，目標價降至港幣 35 元；里昂升至「買入」，維持目標價港幣 36.6 元；野村也重申新秀麗「買入」評級，目標價港幣 41.9 元。

另據港交所最新資料顯示，新秀麗獲 The Capital Group 於 6 月 1 日在場内以每股均價港幣 29.6344 元增持約 2013.2 萬股或 1.41%，涉資約港幣 5.966 億元。

增持後，The Capital Group 持有股份數目約為 2.1696 億股，最新持股比例由 13.81% 增至 15.22%。