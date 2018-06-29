台灣大取得2100MHz頻段特許執照 遠傳最後階段審驗中

NCC 今 (29) 日宣布，委員會審議通過核發台灣大 (3045-TW) 得標的行動寬頻業務 2100MHz 頻段特許執照，為中華電 (2412-TW) 之後，第 2 家核發的電信業者，新頻段將有助業者提供更高速行動寬頻的網路環境。而遠傳 (4904-TW) 則還在最後階段系統技術審驗，得標的 4 家業者中，僅台灣之星尚未提出申請。

NCC 指出，行動寬頻 (4G) 業務 2017 年度辦理第三波釋照競價作業，標售 1800MHz 及 2100MHz 頻段計 120MHz 頻寬，得標業者包括中華電、台灣大、台灣之星及遠傳等 4 家；台灣大標得 2100MHz 頻段 20MHz 頻寬，在繳交得標金並完成相關法規程序後，申請核發行動寬頻業務 2100MHz 頻段特許執照。

NCC 表示，今日第 809 次委員會議審議通過核發台灣大得標的行動寬頻業務 2100MHz 頻段 E5、E6、E7、E8 特許執照。

NCC 說，4 家得標的電信業者中，中華電已在今年 4 月 11 日第 796 次委員會議審議通過核發特許執照，遠傳還有待最後階段系統技術審驗 (得標業者須提出行動寬頻業務事業計畫變更、通信監察同意、頻率指配、系統技術審驗、及核發特許執照等申請)，台灣之星尚未提出申請。

NCC 指出，台灣大為既有行動寬頻業務經營者，所標得的新頻段，除提供第三代行動通信 (3G）業務終止後，原 3G 設備的運作，並確保 3G 用戶轉換為 4G 合約後能享有便利通信服務外，也可利用載波聚合（Carrier Aggregation）技術結合原有 4G 頻譜提升頻率使用效率，提供更優質的行動寬頻服務體驗。

NCC 強調，台灣大須依規劃逐年增加偏遠地區高速基地台建設，落實偏鄉寬頻建設，拉近城鄉數位落差，達成保障數位人權目標。

NCC 表示，行動寬頻業務經營者利用得標新頻段建構系統，可提供各種行動創新應用服務，包括智慧城市、智慧建築、智慧物流、智慧農業、醫療監控等多元服務態樣，行動寬頻業務經營者依法須完成相關建設義務，NCC 會加速進行系統審驗及核發執照等相關作業流程。

NCC 強調，去年 4 家得標業者陸續取得新頻段特許執照後，預期國人自今年起將可明顯感受新頻段所帶來的高速行動寬頻網路環境，邁入隨時隨地享有多樣化個人應用服務的數位經濟新紀元。

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