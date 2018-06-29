你要什麼色的Model 3？特斯拉交車前奏響起 可望進帳2.5億美元

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 已向美加地區 Model 3 訂購者發出邀請函，請他們確認訂單，這是顧客期盼已久的，多數顧客在 2016 年春季以 1000 美元訂金預購 Model 3，迄今還難以決定該選哪種顏色。

難以決定要選什麼顏色的 Model 3 訂購者

更受人歡迎的消息是特斯拉的資產負債表，特斯拉第一季結束時現金餘額為 27 億美元，但當時該公司預計還要再花費 30 億美元。

只要顧客確認訂單後，他們就必須再支付 2500 美元，特斯拉才會開始製造他們訂購的車。假如本週美加地區有 10 萬名訂購者確認訂單，需款孔亟的特斯拉這一季在最後幾天就可以進帳 2.5 億美元，如此一來，特斯拉就不必出售股票或發行公司債，這些舉措都會進一步淡化獲利。

訂單確認後 3 天內，訂購者仍可以取消訂單並獲得全額退款，但若超過 3 天才取消訂單，就會連同最初的 1000 美元訂金與爾後支付的 2500 美元，一併歸屬特斯拉。然而，訂單確認後無法立即得知確切的交車日期，但根據特斯拉的信函，「最快 2-4 個月後可交車」。特斯拉一般在預計交車的 2 週內安排交車或取車確切日期。

特斯拉沒有提供各地區訂購情形的細節資訊，也沒有公布近期訂購數據。原始訂購數量不斷變化，係因訂購者隨時可以取消或保留，引起外界臆測市場真實需求以及確切的預購數量。

根據第一季的股東信，特斯拉曾稱「Model 3 訂購數量淨額 (含已確認但尚未交車的訂單) 於第一季末仍超過 45 萬輛。」

Model 3 的訂購確認邀請函將按顧客下訂時間依序寄發，目前開放的選項包括 Model 3 長距離後輪驅動款、Model 3 長距離雙馬達全輪驅動，以及 Model 3 最頂級的效能版 (Performance)，價格範圍自 4.9 萬美元至 7.2 萬美元。

售價 35000 美元的入門款 (電池較便宜) 則尚未開放訂購，若顧客想要選購入門款 Model 3，可以先下訂較高單價的版本，再選擇繼續等待，等日後特斯拉開放選項時決定購買或者取消訂單全額退款。

特斯拉寄給顧客的確認邀請函

距離第二季結束僅剩幾日，特斯拉也正趕工欲達成 Model 3 單週產量 5000 輛的目標，連執行長馬斯克本月都直接在工廠搭帳篷以便日夜監工，但外界仍不斷唱衰特斯拉，例如高盛分析師認為特斯拉交車量恐不如華爾街預期，並重申其賣出的股票評級；彭博追蹤器也估計特斯拉單週產量僅 3400 輛。

特斯拉預計下週公布生產量和交車數據。

馬斯克露宿帳篷時接受媒體訪問，他稱特斯拉運作的活力比福特 (Ford Motor) (F-US) 好多了，因為福特那邊簡直就是「太平間」。

福特通訊部門副總裁 Mark Truby 週四推特回應，酸了一下時髦的 Model 3 卻生產緩慢，「那個臨時搭建的帳篷是蠻時髦的，但住 FordRouge 工廠街對面也不錯，因為那裡有高品質高科技的 F-150，而且產線會會像發條一樣每 53 秒出品，不妨來看看啊，馬斯克！」