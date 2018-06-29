【異動股】安防設備板塊走強 海能達(002583-CN)漲近9%

早盤，安防設備板塊走強，截止發稿，海能達(002583-CN)漲8.83%報8.26元，迪威迅(300167-CN)漲8.35%報5.58元，GQY視訊(300076-CN)漲8.02%報5.25元，大華股份(002236-CN)漲3.91%報22.06元，高新興(300098-CN)漲3.78%報7.96元，道明光學(002632-CN)、歐比特(300053-CN)、英飛拓(002528-CN)漲逾3%。

消息面上，美國貿易代表辦公室(USTR) 公布500 億美元商品最新方案中，安防設備未列入其中。

中財網分析，雖然美眾議院於5 月24 日通過其年度國防法案的草案版本NDAA，並在增補提案中建議禁止美政府採購海康威視、大華股份的視頻監控設備。但中美之間安防板塊的貿易順差不大，且安防並非“中國製造2025”的核心建設方向，所以基此判斷大概率安防産品也不會加徵收關稅。此次美國500億關稅清單落地，對安防行業影響非常有限，市場對美國限製中國高新技術發展、以及貿易戰加劇的擔憂有望逐步消除。

安防是人工智能目前落地進展最快，應用場景最廣的領域。過去的幾年，AI安防落地的案例時常見於各種媒體報道，基於AI的安防系統已經在車輛管理、打拐、行人闖紅綠燈等多種領域得到實際應用。在安防領域，資源向龍頭企業集中趨勢愈發明顯，強者愈強、赢者通吃的趨勢已經顯現。

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