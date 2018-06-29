美股盤後─銀行股與科技股上漲 支撑道瓊收高98點 盤中走勢震盪

銀行股與科技股上漲，帶動三大主要指數週四收高，自早場的跌勢中反彈。道瓊早場一度下跌 120 點。

金融股連續 13 天下跌後，今日反彈。摩根大通，高盛與花旗均上漲逾 1%。



道瓊工業平均指數收高 98.46 點或 0.41% 至 24216.05。

Nasdaq 指數收高 58.60 點或 0.79% 至 7503.68。

S&P 500 指數收高 16.68 點或 0.62% 至 2716.31。

費城半導體指數收高 11.13 點或 0.86% 至 1311.64。

本週以來，股市持續受到壓力。美國與部份貿易夥伴之間的緊張升高，為股市帶來利空。週一至今，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 仍下跌至少 1.4%。

分析師說，本月大多時間，投資人將資金投入股市，各類股輪動。近幾個交易日，投資人則有平倉賣壓。

週三，一位川普政府官員說，政府將依靠美國的外國投資委員會處理外國購買美國科技事宜。此事非由白宮親自操刀，顯示對限制外國投資一事，並非如預期般嚴格，貿易緊張因而有所減緩。

美國與中國近來在關稅上，在言詞上以牙還牙。上週，川普總統威脅要對歐盟進口的汽車，課徵 20% 關稅，讓歐盟亦涉入關稅之爭。

分析師說，政府持續處理貿易政策問題，預期股市仍將波動。