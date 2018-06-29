除非飆漲奇蹟出現 道瓊、標普或將進入史上最長修正期

道瓊工業指數和標普 500 指數有望創下一項新紀錄，不過，投資人可能並不期待這樣的紀錄，如果再過 11 個交易日，這兩項指數還未能再創新高，那麼就將雙雙來到史上最長修正期。

今年 2 月 8 日，受到市場擔憂通膨數據影響經濟成長，引發賣壓，使得道瓊和標普 500 指數距離高點跌幅雙雙超過 10%，近 5 個月來符合進入修正期的定義。

迄今為止，這兩項指數都未能再創新高紀錄，也就是未能脫離修正期，相較 Nasdaq 指數本月初仍能再創新高，期間表現相去甚遠。

截至週四，道瓊和標普 500 指數已連續 98 個交易日落在修正期，為 2008 年金融危機以來最長的修正期，而前次走出修正期一共花了 108 天。

標普指數已連續 98 個交易日落在修正區（灰色區），下半年能否扭轉劣勢？

若這兩項指數在 7 月 16 日前的 11 個交易日中，還未能走出俢正區，就將超過 2008 年的修正期，意味著將進一步挑戰 1984 年以來最長修正期，根據華爾街日報的數據顯示，標普和道瓊指數的最長修正期分別為 122 天及 123 天。

修正期如此之長是非比尋常的，根據這些數據，過去 20 次修正，包括目前進行的修正期，平均歷時 46 個交易日，只有兩次超過 100 個交易日。

以週四收盤指數來看，道瓊和標普 500 指數要再創新高走出修正區，分別需要再上漲 9% 及 5.5%，尤其道瓊指數週三一度跌破 200 日均線，技術面呈現不利走勢，未來 11 個交易日要想避免持續落在修正區。恐怕還需要再加把勁。