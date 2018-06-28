聯準會高官：現在是時候為下次危機做準備了

周三，波士頓聯儲主席 Eric Rosengren 在華盛頓的 Peterson 國際經濟研究所發表講話表示，美國州級和地方政府現在應該開始為下次經濟危機作準備。

Rosengren 認為，美國州與地方政府應該開始減少對順周期收入來源的依賴，在經濟向好時，支撐養老金債務，增加「雨天基金」。

Rosengren 還稱，聯準會應該提高對大型銀行反周期時所需資本緩衝的要求。目前這一要求為零，提高這一要求將迫使銀行在經濟好的時期提高自己吸收虧損的能力，因而在經濟衰退時，銀行不太可能撤出貸款。 Rosengren 指出，歐洲和香港央行已經開始提高類似的資本緩衝要求。

今年 Rosengren 已經多次提到美國經濟增長過快而且持續時間過長，有通貨膨脹或者資產泡沫的風險。他認為，目前美國經濟穩健，資產估值相對較高，現在是增加此類緩衝的「理想時間」。

此外，Rosengren 建議聯準會應該考慮使用「更靈活的通貨膨脹目標」，以便在下一次經濟衰退時期有更大的降息空間。

Rosengren 說，「我認為延長經濟衰退到來的方式是使經濟不要過熱，即遠低於可持續的失業率。」

聯準會六月宣布年內第二次升息，將利率上調至 1.75% 到 2%。會後的點陣圖顯示，聯準會今年還會有兩次升息。對此，Rosengren 表示贊同。

Rosengren 說，雖然聯準會今年提高了增長預測，以應對減稅政策和政府支出的增長，但 Rosengren 表示，他的經濟預測「更加脆弱」，因為現在的風險比以前更加突出。 他說，「經濟增長比我們預計的還要強勁。」

但對於美國的貿易政策對美國經濟的影響，Rosengren 表示很難評估。「再過幾個星期，等事件充分發展，我們才有可能知道。」