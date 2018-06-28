台灣大行動客服APP 500萬人次下載 單月使用破200萬

電信業拚服務品質，台灣大 (3045-TW) 今 (28) 日表示，行動客服 APP 上架以來已創下 500 萬下載人次，單月使用人次突破 200 萬，滿足用戶全方位電信需求，今年以「最佳客戶服務」首度入圍 2018 年「亞洲通訊獎」，成為入圍該類別的台灣電信業者。

台灣大指出，行動客服 APP 自 2017 年改版，透過直覺且流暢的操作介面，將消費者的使用體驗升級，其中包括最受用戶喜愛的首頁即時用量顯示、日均用量、未出帳明細及每月帳務資訊與線上多元繳費管道等功能，都獲得用戶青睞。

台灣大新創服務副總經理詹兆源表示，行動客服 APP 致力提供用戶 360 度全方位服務，除持續強化門市、電話與網路的客戶服務，最重要的是匯集用戶最需要的電信功能，透過簡易的操作設計，滿足用戶行動生活需求。

台灣大表示，亞洲通訊獎 2011 年創立，由專業通訊媒體 Total Telecom 主辦，旨在表揚亞洲電信業的創新與傑出成果，為業界指標性的成就象徵。

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