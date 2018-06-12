〈台灣大股東會〉電信業股東會登場 蔡明忠：499推升今年4G滲透率

電信業股東會本周連續登場，台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日打頭陣，董事長蔡明忠指出，連續 6 年獲利居電信業之冠，去年 4G 月租型用戶滲透率 78%，進度超乎預期，今年在同業大力推 499 專案幫忙之下，滲透率可能會有更驚人的成長；股東會通過配發 5.6 元現金股利，為自 2014 年以來連續 4 年股利維持。

蔡明忠表示，在積極推動行動加值服務，落實成本跟費用合理化，加上 MOMO 行動商務強勁成長的促進下，去年再創良好經營績效，去年合併營收 1172 億元，稅後純益 142 億元，每股純益 5.21 元，每股純益連 6 年居電信之冠。

蔡明忠指出，在提升 4G 頻譜與網路使用效率上，持續推廣用戶升 4G 服務，去年底 4G 月租型用戶滲透率 78%，進度超乎預期，今年在同業大力推 499 專案幫忙之下，今年滲透率的提升可能會有更驚人的成長。

他強調，去年成功擴展 4G 業務經濟規模，參與 NCC 頻譜標售，以總標金 86 億元在 2.1MHz 取得 4 塊頻譜，取得 20MHz 最大連續頻寬，在得標業者中取得頻譜單位成本最低，成功展現精準頻譜投資策略，兼顧客戶滿意度，極大化股東權益。

蔡明忠指出，一向將經營成果充分回饋股東，去年度股利配發現金股利 5.6 元，分配率 107%，現金殖利率約 5.2%，實現對股東穩定配息的承諾。