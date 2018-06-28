6月十大爆紅個股出爐 光學元件最受矚目

Yahoo 奇摩股市 App 今 (28) 日公布 6 月新進熱門投資標的排行榜，Yahoo 奇摩指出，榜中以電子股獨霸一方，取得前三名的個股分別為矽統 (2363-TW)、佳凌科技 (4976-TW)、華晶科 (3059-TW)，榜單中以近期市場熱度正夯的光學元件、MOSFET 與光碟片股居多。

Yahoo 奇摩股市表示，台股從第 1 季的被動元件股、到第 2 季的離岸風電股，再到近期的 MOSFET 概念股，在多方力道推升下，指數不斷向上走揚，在 6 月的「十大爆紅個股榜」，由電子股獨霸十大榜單，又以近期市場熱度正夯的光學元件、MOSFET 與光碟片股居多。

Yahoo 奇摩股市指出，6 月由鴻海 (2317-TW) 持續坐穩個股瀏覽量寶座，第 2 與第 3 名則分別由錸德科技 (2349-TW) 與中環 (2323-TW) 兩支光碟片類股奪得，且該兩檔個股也進入 6 月「十大爆紅個股」榜中。

6 月「十大爆紅個股」前十名依次為矽統、佳凌科技、華晶科 (3059-TW)、富鼎 (8261-TW)、伍豐 (8076-TW)、中環 (2323-TWf)、亞洲光學 (3019-TW)、錸德科技 (2349-TW)、彩晶 (6116-TW)、達方電子 (8163-TW)。





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