盤前財經大事搶先讀2018年6月29日

今日操盤前瞻

股東會：遠東新、台肥、台榮、大洋、正道、中興電、敬鵬、益航、臺企銀、欣欣、東凌 - KY、台原藥、美琪瑪、建國、工信、寬魚國際、大宇資、金橋、東哥遊艇、聯廣

除權息：倉佑、台紙、東和鋼鐵、永純、亞泰、上奇、金居

新股掛牌：逸達

暫停交易：毅嘉

新台幣 5 月走貶 壽險業單月匯損不減反增 前 5 月匯損已破 800 億

新台幣匯率 5 月貶值 0.44%，雖台幣走貶，但壽險業的匯損金額卻不減反增，單月匯損 116 億元，還高於 4 月損失，金管會解釋主要是「避險損失」所致，累計前 5 月匯損已達 803 億元。閱讀全文...

宏達電攜中國移動攻 5G 目標 2020 年實現廣泛商業應用

宏達電 (2498-TW) 昨 (28) 日在上海世界移動大會 (MWC) 上與中國移動簽署「5G 終端先行者計畫」合作備忘，促進中國 5G 基礎設施及終端的快速發展，將針對 5G 規模試驗推出第一批 5G 預商用終端。閱讀全文...

三大理由 美國對升高貿易戰 恐樂此不疲

根據 MarketWatch 分析報導，由於川普政府在國內政治與經濟上，擁有充裕的操弄空間，目前國際貿易關係紛亂雜陳的態勢，恐將於夏季與秋季，持續不斷，三大理由支持此一觀點。閱讀全文...

壓力太大？第 2 階段 Fed 測試 德意志不合格 JPM 高盛等被限制

美國聯準會 (Fed Reserve) 週四 (28 日) 進行了第 2 借貸的壓力測試 (stress test)，6 間美國銀行被迫減少股東回饋，而德意志銀行 (DB-US) 也因「廣泛和嚴重缺陷」成為唯一一間不合格銀行，並被限制無法將資金從美國本土挪移海外。閱讀全文...

制裁伊朗 油價可能很快突破每桶 90 美元

根據 CNBC 分析報導，美銀美林分析師週四告訴 CNBC 說，川普總統執意中斷伊朗的原油出口，可能促使油價很快突破每桶 90 美元。最近交易中，原油期貨接近數年高點，利多包括美國上週原油庫存減少幅度大於預期，加拿大部份供給中斷，利比亞出口遭遇困難，及川普政府切斷伊朗資金。閱讀全文...

