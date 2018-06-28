〈陸股匯雙殺〉擬好對策 若貿易戰惡化 傳中國官方將推刺激內需政策

眼看 A 股和人民幣跌勢不止，中國官方智庫警告，金融恐慌情緒正在蔓延。外界更擔心的是，2015 年的慘烈股災與人民幣暴跌會否再度捲土重來？而消息人士透露若貿易戰進一步擴大，中國可能透過公開市場操作向銀行注資，並推出刺激內需政策以彌補出口走弱帶來的影響。

的確，眼前股匯市持續下探的情況和三年前的確有點類似，但也有不同之處，目前中國的股票估值更加便宜，而中國官方對市場的干預也不若三年前那樣的大動作。

A 股在過去五個月內蒸發了兩兆美元的市值，正式墜入熊市，但和 2015 年那輪股災短短三周就跌掉 3.2 兆美元的慘烈情況相比，明顯小巫見大巫。此外，當年股災一日爆跌 8% 相當常見，這回最糟情況也就在 6 月 19 日，當日跌幅 3.8%。

至於人民幣走勢亦是如此，當年短短兩天內就貶了近 3%，一度嚇得全球投資人瞠目結舌，反觀今年這輪跌勢，儘管跌幅相當，但歷時拉長為兩個禮拜，對市場衝擊相對小很多。目前離岸人民幣已連續十天走跌。

圖自彭博

在股票估值方面，2015 年股市暴跌前，A 股當時處於明顯泡沫化，上海綜合指數的本益比高達 19 倍，反觀當前本益比為 10.5 倍，低於 2014 年底以來的任何時間。

圖自彭博

目前比較大的問題在於，受股市暴跌影響，許多中國企業瀕臨追繳保證金和債務違約，是分析師最擔心的問題。根據中國證券公司和彭博社編制的數據，超過 7700 億美元的中國股票，大約佔全國市值的 12％，已被認定為貸款抵押品。

值得警惕的是，包括中國政府內部官員、投資人和經濟學家都認為，在去槓桿化的大前提下，目前中國政府手上可以應付股市大跌的辦法實在不多，更擔心若貨幣政策近一步寬鬆，恐引發資本外流。

回顧 2015 年，當時中國官方祭出包括暫停新股發行和實施積極的寬鬆政策，卻未能平息投資人的憂慮，也讓目前中國官方在應對這一輪股災顯得格外謹慎，內部消息人士透露，中國會盡力避免讓貨幣貶值或拋售所持的美國國債，這麼做可能會讓貿易衝突擴大到金融市場。

在經濟背景方面，有關中國官方能否防止經濟硬著陸的爭論早就是老生常談，回顧 2015 年當時經濟成長趨緩時，人行執行貨幣寬鬆政策，大舉降低利率並將大量資金投入金融體系內。反觀這次，中國官方在貨幣政策上不太願意大開水龍頭，雖然人行才在上周日宣布定向降準，但也保持謹慎以免抹滅近年來去槓桿化的成效。

消息人士指出，中國官方若想提振經濟，只能採取部分針對性措施，例如前陣子祭出的定向降準。預計下半年還有一到兩次的降準機會，若接下來貿易戰衝突擴大，人行也可能透過例行的公開市場操作，向銀行業系統釋放更多流動性。

如果貿易戰擴大，中國官方可能會推出刺激內需的政策，包括擴大年度預算赤字目標，或利用減稅等財政槓桿來提振家庭收入，激勵國內消費和投資，以彌補出口走弱帶來的影響。對於從海外市場回歸的中國企業，中國也會提供信貸支持。

當然，中國可以把人民幣貶值當做最後手段，人民幣貶值可支持出口商，但有引發資本外流的風險。當然，這招不到緊要關頭不會祭出，否則等於搬石頭砸自己的腳。