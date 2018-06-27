人民幣貶勢不止 投資人祈求別在貿易戰之餘再爆貨幣戰

在中美貿易戰即將引爆的當下，市場分析師分析，投資人或已對美國總統川普失去信心，轉而希望中國國家主席習近平能在此保持冷靜且務實的策略。

川普對中國貿易戰的打法堪稱每日一變，最新消息指出，川普在會見國會議員時表示，可能利用美國外國投資委員會的機制，監督中國在美國關鍵領域的投資，而非如先前計劃實施兩大新限制。對此中國商務部新聞發言人表示，已注意到美方計畫推出投資限制措施的消息，正在密切關注，並將評估對中國企業的潛在影響。

不管川普的說法是否又會再變調，反觀習近平對於回應美國的作法相對務實審慎，至今中國僅對美國進行對等報復，並一再警告貿易戰升級的風險，態度相對克制。

不過，上週日人行宣佈定向降準，對外放出貨幣政策趨向寬鬆的訊號，代表中國已經準備走向貿易戰的另一階段：將貨幣政策引入戰場。外電報導，牛津大學中國中心研究員 George Magnus 表示，這番動作代表中國最在意的是國內經濟與實現國內生產總值 (GDP) 的成長目標，這也意味人民幣將持續走弱。

中國外匯投資研究院院長譚雅玲預計，今年人民幣兌美元匯率貶值可能加大，更指出今年內破 7 有可能發生。他表示，人民幣兌美元匯率基點在 6.6 元附近，有利外貿發展對實體經濟以及市場信心的穩固，並強調人民幣破 7 不是壞事，但時機、節奏很重要。

近來人民幣跌跌不休，光是今 (27) 日人民幣中間價就大貶 389 點，在岸與離岸人民幣更一舉貶破 6.61 大關。離岸人民幣更連跌十天，追平連跌紀錄。外界更擔心，這種作法可能讓資本嚴重外流，重演當年 2015 年爆發股災時的情況。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年來表現)

尤其，匯率戰爭是川普上任後不斷提及的一大問題，如今人民幣持續走貶，也讓市場更加關注。分析師表示，若在中美爆發貿易戰之餘再發生匯率戰，今年夏天日子肯定很難過。

這也是為何投資人目前只能轉而希望習近平在這場紛爭中能持續保持冷靜務實的態度，別把人民幣當作貿易戰武器，讓雙方兩敗俱傷。