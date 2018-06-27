〈陸股匯雙殺〉A股今一度跌破2800關卡 分析師看壞：恐再跌10%

已跌入熊市的 A 股目前信心尚未回籠，今 (27) 日盤中一度跌破 2800 點大關，而因國開行收回棚改融資權限，昨日暴跌的銀行、房產類股持續走低。另外，受人民幣持續走貶影響，獲利連帶遭拖累的航空股也持續走跌。

上證指數盤今日盤中一度失守 2800 點，最低來到 2798.80 點，隨後快速拉起，回到 2800 點上方。盤面上看，採掘服務、ST、造紙、石油、紡織、稀土永磁、黃金等類股漲幅居前，機場航運、白酒、鋼鐵、家電、中藥、地產、環保等類股跌幅最兇。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

受棚改利空影響，今日地產類股跌勢依舊猛烈，其中光大嘉寶 (600622-CN) 一度重挫逾 7%，隨後拉回。儘管國開行表示，未授權任何人員代表國開行發表棚改言論，但對於相關類股的影響已經表現在股價上。

此外，與棚改同樣關係密切的金融類股同樣走跌，尤其金融類股佔比高的上證 50 今日大跌超過 2%，成為大跌元兇。廣州萬隆分析認為，上證 50 止跌得看銀行股，原因在於銀行、地產以及週期行業關係密切，類股間存在很強的連動性。因此，銀行股是否止跌回穩，將連帶影響大盤會不會持續探底。

分析指出，從近期包括債轉股以及棚改貸款審批收緊等政策來看，金融去槓桿對銀行業的利空衝擊仍在釋放之中，投資人必須格外警惕。不過，接下來走跌空間已縮小，維持對市場保持築底震盪的預期。

受人民幣持續下探影響，成本大幅增加獲利遭擠壓的航空股跌勢同樣不止，其中南方航空一度重挫逾 6%。對航空公司來說，人民幣貶值會造成一次性的匯兌損失，燃油進口成本也會跟著提高。

巨豐投顧分析師郭一鳴指出，連續風險和情緒釋放之後，市場悲觀情緒開始回升，但是目前仍面臨些許的不確定性，預計風險和情緒消化過程時間拉長，而隨著指數的再次新低，交投熱情也提不起興趣。不過，盤中部分題材股表現活躍，近期明顯有跌不動的感覺，也就是說個股的機會近期開始逐步呈現。不過，仍要留意上證 50 以及消費標的仍在補跌，所以短期繼續保持倉位觀望。

對於 A 股未來走勢，外電報導，摩根資產亞太區首席市場策略師 Tai Hui 認為，中國市場波動是由美中貿易緊張局勢，對公司債券違約擔憂以及成長前景不確定性等原因綜合造成的。他認為， 公司債券違約是接下來最大的擔憂，對 A 股情緒保持謹慎。

中國視覺資本總裁孫劍波則認為，當前是典型的熊市，指數一直低於支撐，並強調目前 A 股還沒到底。由於許多公司處於追加保證金和債券違約的邊緣，悲觀情緒將持續攀升，恐再引爆賣壓，預估上證指數可能再跌 10%。不過包括所謂的國家隊在內的一些長期資金，可能有興趣在熊市區買入。

上海申萬宏源策略師錢啟民則認為，目前還沒看到底部，並預估市場可能會繼續下跌，因為仍難以衡量貿易緊張局勢的影響，投資人將繼續降低風險。