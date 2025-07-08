鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-08 13:30

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高盛 (GS-US)研究團隊周日 (6 日) 發布一篇名為《China Strategy: Orchestrating Returns in China"s Cash Symphony》的研究報告預測，到 2025 年底，中國在岸和離岸上市公司將派發共計 3 兆元 (人民幣，下同) 的股息，創下歷史新高。這一數字較 2024 年的 2.7 兆元成長約 10%，顯示中國上市公司在現金回報方面的強勁成長動能。

3兆人民幣！高盛：陸股派息今年有望創歷史新高 超越債市吸引力（圖：Shutterstock）

高盛在報告中指出，在當前全球低利環境下，中國上市公司派息及回購規模的持續擴大，正吸引越來越多國內外投資者的關注。這一趨勢不僅有助於提升企業估值，也反映中國資本市場在政策引導下的結構性轉變。

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報告中還強調，中國上市公司慷慨的現金回報策略，正成為投資人在低利環境中尋求穩定收益的重要選擇。

報告詳細分析了推動派息成長的多重因素。去年 4 月，中國國務院發布資本市場新「國九條」，即《關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》，其中特別強調強化上市公司現金分紅監管。政策明確要求對多年未分紅或分紅比例偏低的公司採取限制大股東減持、實施風險警示等措施，同時加大對分紅優質公司的激勵力度。這項政策直接推動上市公司現金回報水準的顯著提升。

數據顯示，新政策實施後成效顯著。逾 200 家自 2020 年以來首次派發股息的公司湧現，1080 家上市公司在去年派發期中或特別股息。

此外，去年中國上市公司股利支付率達到 39%，不僅高於 2023 年的 37%，也超越過去十年 31% 的平均水準，金融、能源、電信和公用事業等傳統產業及國營企業表現尤為突出，成為派息主力軍。

值得注意的是，當前中國 10 年期國債殖利率已經降至 1.64% 的歷史低點。高盛分析指出，在這種低息環境下，上市公司的高股息政策為投資者提供更具吸引力的回報選擇。

報告進一步計算顯示，中國上市公司若將總現金支出的 10% 用於股利或回購，平均可提升 14% 的公司估值。若中國上市公司派息率達到亞洲和歐洲平均水平，未來十年中國上市股票估值可望提升 15% 至 25%。