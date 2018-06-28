滬指早盤震蕩走強收漲0.24% 券商板塊強勢拉升

今日早盤，滬深兩市股指集體低開，滬指早盤振幅較大，整體上呈現出震蕩走高的格局。創業板指表現相對較強，低開後快速拉升，隨後整個早盤維持上漲狀態。券商板塊盤中強勢拉升，成為滬指收紅的主要力量。券商股爆發，個股普漲，方正證券大漲8.59%，中國銀河漲逾5%，南京證券、國金證券、華泰證券漲逾4%;

截止上午收盤，滬指收報2819.89點，漲0.24%，成交739億;深成指收報9204.74點，漲0.39%，成交額1020億;創業板收報1564.10點，漲1.16%，成交額380億。

從盤面上看，券商、石油礦業、公交等板塊漲幅居前;交運設備服務、非汽車交運、白酒等板塊跌幅居前。

截止11:30分，今日半日滬股通淨流入11.4億，深股通淨流出4.03億。

華泰證券表示，技術上不排除短期仍有繼續探底的空間，也無法精確預測市場最低點到底會在哪天出現，但估值和成長是市場永恒的錨，接下來就是低估值對抗弱情緒的時期，隨著中報披露，績優成長品種會受到市場青睐，創業板技術形態較強，代表了未來一段時間中小盤股當中有機會可以挖掘，而一二線藍籌經歷持續下跌後，也已經顯示出配置價值，另外中長線依舊可以關註通訊 、半導體、新能源、醫藥製造業等戰略新興行業。

此外，據新華網報道，從歷年規律看6月份是財政支出大月，越臨近月末支出力度越大。而今年6月末資金面併未出現一季度末和4月底降準前的快速上行局面，銀行體系流動性合理充裕。展望7月流動性情況，中信證券固收首席分析師明明表示，目前看來，7月資金到期規模在4000億元以下，7月5日定向降準將正式落地施行，將有效緩解資金面壓力，7月下旬資金到期壓力也將趨於緩和，流動性環境有所保障。

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