人民幣貶值應對貿易戰？ 渣打：不值得

中美的貿易摩擦越演越烈，人民幣近日連翻貶值，今早人民幣兌對元更曾跌破6.6關口，創去年初以來最大跌幅。。高盛發表報告表示，中國想在貿易摩擦上抗衡美國，將人民幣貶值的效果比拋售美債更好。有市場猜測這或是中國央行主導利用人民幣貶值應對美國發起的貿易戰。不過，渣打銀行認為可能性微。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒於6月27日於記者會上表示，人民幣貶值無疑利好中國企業出口，有助舒緩中國企業面對中美貿易戰壓力。然而，人民幣貶值也會引發副作用，若出現中長線大幅貶值預期，或會再次激發資金外流，中央又要大幅動用儲備維持匯率穩定！因此中國利用人民幣貶值應對中美貿易戰的可能性偏低。而近期人民幣持續走弱，主要反映市場美元偏強趨勢，人民幣只是跟隨其他貨幣趨勢相若，這不會特別影響外界對人民幣信心，亦非內地有政策上的轉變。

中銀香港首席經濟學家、中國人民大學國際貨幣所學術委員鄂志寰在《信報》撰寫一篇《評估中美貿易摩擦對人民幣匯率影響》的文章中，在對貿易影響是這樣說的，貿易摩擦對人民幣滙率的影響首先表現在貿易出口層面。如果出現最嚴苛的情形，美國對中國出口美國500億美元商品徵25%的關稅，2000億美元商品加徵10%的關稅，另外2000億美元商品也加徵10%的關稅，受影響的出口商品規模約為4500億美元，涉及關稅金額約為525億美元。

2018年5月，中國以美元計價的出口金額增長12.6%，比去年同期高5個百分點。預計2018年下半年，貿易戰對中國對美出口的影響將陸續顯現。

但是，對美出口遇阻佔比仍然有限，按照美國商務部的統計，2017年中國對美商品出口5056億美元，佔中國GDP的4.13%。按照中國海關的統計，2017年中國對美商品出口29103億元人民幣，佔中國GDP的3.52%，該部分出口調整對中國GDP影響有限。

以Jan Hatzius為首的高盛分析師團隊發表報告，預測人民幣貶值5%將拉動中國經濟增幅0.4個百分點。這將遠比拋售美債持倉更容易被接受。中國持有1.8萬億美元的美國公債，若出脫持債將導致美國資金狀況趨緊，並連帶波及加拿大及墨西哥等其他經濟體。

「模擬計算顯示，人民幣貶值比出脫美國資產對中國更好，這也是我們認為中國不太可能突然拋售美債持倉的一個理由，」高盛分析師報告稱。

其實人民幣貶值對個別內地行業也做成利淡影響，中資航空股，高負債的企業便要人民幣貶值的受害者。

文：周燕芬

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