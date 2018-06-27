福邦證接受國巨委託標購君耀第一次無擔保轉換公司債 櫃買准了

櫃買中心今 (27) 日同意福邦證券 (6026) 接受國巨 (2327) 委託，自 107 年 7 月 2 日至 7 月 4 日計 3 日期間，標購君耀第一次無擔保轉換公司債 (證券代號：64221) 計 2600 張，占該轉換公司債發行總張數 86.7%。櫃買中心表示，投資人如欲參與標購，可於標購當日委託證券商於下午 3 時至 4 時參加競賣，每筆競賣申報至少 1 交易單位(面額 10 萬元)，標購底價於標購當日競賣申報時間開始下午 3 時宣布，標購底價以標購當日開始交易基準價上下 15% 幅度範圍內為限。



投資人競賣申報價格以不超過標購底價之申報賣價較低者優先成交，並依各賣出委託所報價格依次成交。如申報之賣價相同，則按各委託申報數量之比例分配至整交易單位為止，如尚有餘量，再按電腦隨機排列順序依次成交，每筆委託以分配一交易單位為限。櫃買將於標購當日下午 4 時 30 分以後提供成交查詢及成交回報資料之列印。