福邦證通過配息1.38元 發行上限5億元國內無擔保公司債

福邦證 (6026) 於今 (8) 日召開股東會，通過每股配發 1.38 元現金股息，同時通過以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債，發行上限 5 億元，臨時動議表決通過子公司福邦創投管顧公司擬擔任創投事業、私募股權基金之普通合夥人，目前福邦創投基金規模達 7.2 億元，福邦證持股 59%。金管會於 6 月初宣布放寬證券商轉投資限制，福邦證為了發展資產管理業務、增加獲利來源，並配合政府「金融挺實體經濟」政策，臨時動議方式表決通過「福邦子公司福邦創投管顧公司擬擔任創投事業、私募股權基金之普通合夥人，擬以子公司福邦創投管理顧問公司，擔任創業投資事業、私募股權基金之普通合夥人。



為充實營運資金、強化公司財務結構或因應未來發展之資金需求，福邦證股東會通過私募無擔保可轉換公司債，發行上限 5 億元，發行期間 3 年、票面利率為 0，實際定價日、發行條件、買回條件、賣回條件及實際轉換價格之訂定等其他發行條件，則授權董事會視日後洽特定人情形，並參酌公司經營績效、未來展望及市場狀況訂定之。



福邦證去年稅後淨利 4.83 億元，年增 292%，每股稅後盈餘 2 元，寫下歷史新高，每股配發現金股息 1.38 元，以今日 14.8 元平盤價計算，現金股息殖利率達 9.32%。

