冠德未來10年業績來源無虞 下半年先推案330億元

冠德建設 (2520-TW) 今天召開股東會，預估在下半年推案量規模約 330 億元，目前冠德手中還有 10 件北台灣的新建案正在興建中，興建中的個案總銷為 450 億元；總計冠德建設目前手中掌握的成屋、興建中個案及土地可銷售案量達 1000 億元，足以支持未來 10 年的冠德業績。

至於引起關注的冠德信義計畫區豪宅指標建案「冠德信義」開價一坪是否真的破 300 萬元，總經理洪錦欽指出，目前區域行情是從每坪 250 萬起跳，但特殊戶例如頂樓等應該有機會能破 3 字頭。冠德將等此一個案完工後，才會正式開賣，開賣時間應該會的落在 7 月底左右。

洪錦欽表示，2017 年底至今年首的第 1 季，公司以讓利方式加速出清手上較大坪數的成屋，因此首季業績表現差強人意；不過，冠德建設下半年推出的新案，劃符合中小坪數的市場需求，2018 年第 3 季起冠德業績將有機會轉佳。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/