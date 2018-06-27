億豐股東會通過配息10元 7/13除息、8/10發放 量販、客製雙軌並行

億豐 (8464) 今日舉行股東常會，會中通過 106 年度財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利 10 元，以今日收盤價格 263.5 元計算，殖利率 3.80%，並訂 7 月 13 日為除息交易日，8 月 10 日發放。億豐去年合併營收 196.9 億元，年增 4.4%，稅後淨利則因匯損降至 35.9 億元，年減 2.5%，EPS 12.27 元。億豐指出，若以美元計價，去年透過小型專業窗飾零售店所銷售的高價「高度客製化尺寸窗簾」營收年增 15.1%，大型連鎖店販賣的平價「固定尺寸窗簾」營收則年增 7.8%，雖 2017 年的產品組合較 2016 年優化，但回升的原材料成本，反使 2017 年的毛利率較 2016 年下滑。在營業外損益的部分，2017 年匯損達 4.1 億元，較 2016 年的 2.3 億元增加。



展望 2018 年，億豐提到，仍將著重對大型窗飾量販店的到店服務，以鞏固固定尺寸的窗飾市場，並持續導入新窗飾商品；而在客製化部分，則將優化對小型窗飾零售店的行銷與售後服務，及導入新系列的窗飾商品；此外，在非美國地區的新市場，如：日本、荷比盧等，則將續用創新的商業模式，直接與接與消費者互動。



在產能方面，億豐認為，中國目前面臨傳統產業的連年缺工及成本壓力，因此中國整體窗飾產業的產能近年增加有限，而在 2018 年，億豐預期，固定尺寸市場的產業競爭態勢，應無重大改變，並將持續擴增柬埔寨廠產能，紓解中國廠面臨的缺工壓力和產能緊張。

