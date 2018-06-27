蘋果發布iOS 12公測版 AR推升光學創新需求

據上證報道，北京時間26日淩晨，蘋果公司推送iOS 12首個公開測試版，這將是iPhone和iPad的下一代操作系統。iOS 12的推出，意味著蘋果正在加大對增強現實(AR)技術的投入，新功能"Memoji"能使用戶創造自己特有的3D動態表情形象，併首次識别眨眼睛、吐舌頭等面部動作。行業分析師預計，明年下半年發布的新款iPhone會有重大創新，無論採用三攝像頭或可測深度攝像頭，光學模塊的用量都將顯著增加。

不僅是蘋果旗下産品，小米近日推出的小米8透明探索版、小米平板4也裝備了人臉識别3D攝像頭模組。研究機構預計，全球智能手機中的3D感測滲透率將從去年的2.1%增至今年的13.1%,2018至2020年間，3D感測模組市場産值的復合年增長率有望達到45.6%。

A股相關公司中，聯創電子(002036-CN)能夠開發完整的AR光學系統，産品涵蓋半透半反射棱鏡、光波導多組棱鏡、自由曲面鏡片等;水晶光電(002273-CN)是窄帶濾光片行業龍頭，已間接供貨蘋果的3D感測産品;歐菲科技(002456-CN)在A客戶前置攝像頭中的供貨比例達到60%至70%,併與以色列3D算法公司達成了戰略合作。

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