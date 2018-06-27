【異動股】造紙板塊直線拉升 景興紙業(002067-CN)快速漲停

臨近午盤，造紙板塊直線拉升，截止發稿，景興紙業(002067-CN)快速漲停報4.06元，青山紙業(600103-CN)漲8.71%報3.12元，仙鶴股份(603733-CN)漲6.83%報26.58元，民豐特紙(600235-CN)、博匯紙業(600966-CN)漲逾4%，宜賓紙業(600793-CN)、嶽陽林紙(600963-CN)、、晨鳴紙業(000488-CN)、山鷹紙業(600567-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，2018年以來，紙製品價格居高不下。受外廢配額減少等影響，原材料廢紙、紙漿價格高企。高漲價預期下，下游企業紛紛提前備貨，行業整體開工率一直很高。近期，博匯紙業等多家造紙企業公告，擬擴大紙業産能。業内人士表示，其主要原因是下游需求旺盛、價格高企，龍頭企業為增加利潤，新增産能，提高開工率。

據百川資訊近期報價顯示，造紙行業多紙品報價高企，以包裝用紙為例，東莞玖龍-A級75g瓦楞紙出廠價已高達5760元/噸。近日國内廢紙價格經過短暫的下調之後再度上行，多家造紙企業宣布從6月21日起上調廢紙收購價。隨著旺季的到來，前期部分紙企的“停機”將恢復生産，對廢紙的需求將增加，國廢價格或將繼續上漲。

機構分析認為，當前造紙行業最重要的三大因素無疑是外廢進口受到限制、環保嚴控力度不斷升級以及國家供給側改革，這三大因素都提高了造紙行業的成本，同時也降低了造紙行業的産量，造成市場緊缺，從而大幅拉升紙製品的價格;另一方面，在環保力度持續加大以及供給側改革的趨勢下，龍頭企業競爭優勢明顯，未來有望憑借成本、規模等優勢有望快速攫取市場份額，帶動行業集中度進一步提升，龍頭效應將日漸明顯。

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