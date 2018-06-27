港股盤前—估計今天恆指在油股領漲下小彈

今天推介 - 中通服（552）

1）港股週二大幅波動，指數在低開 80 點後曾因 A 股下滑而大跌 456 㸃，及後 A 股跌幅收窄下恆指曾一度倒升，但最終也要收跌 80 點，報另一本年收市新低 28881 點。大市成交按日上升約 16.3% 至 1248 億。滬深港通成交金額按日也上升 16.4% 至 137 億，流向方面轉為淨流出，金額約 18.1 億。



板塊方面，內房、內銀、內航、水泥和風電沽壓頗大，造好的是半導體（大行調高華虹（1347）目標價）、內地體育用品、個別醫藥及教育股。公用股和防守股（如領展（823）等）依然有追捧。中資電訊股也因鐵塔公司消息而造好。做空方面，佔大市成交上升至 11.8%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區在 29400-29499，牛証則下移至 28500-28599。

簡評：週一大跌 400 點後，週二再來一個上下五百多點的大成交過山車；在外圍沒有任何利好及人民幣再貶值下，相信屬超賣的反彈居多，不竟調整幅度已頗大。除了公用及防守股外，昨天能做好的板塊也應專重。若市況回穩，不排除這些板塊會有較強的爆發力。中資電訊股，尤以中移動（941）已長期跑輸大市。鐵塔公司上市不錯是會釋放價值，但考慮到大減資費這因素，還是避之則吉較化算。股王騰訊昨天低見 $380，正是個多月前筆者建議大家可分注吸納的價格。現今時況當然較上次為差，但騰訊實屬與貿易戰無關痛癢的公司，有點陪跌的感覺而已；所以，$380 分注買的建議沒有變。

2）道指週二反覆靠穩，有消息指美國要求各國油企在 11 月前把伊朗石油購買量降至零，油價飆漲，紐約 8 月期油一個月以來首度重越 70 美元水平，收市升 3.6%。道指在雪佛龍及埃克森美孚帶動下報升 30 點。標指和納指則分別上升 0.22% 及 0.39%。VIX 恐慌指數則回落 8%。十年期國債債息下滑至 2.877%。港股 ADR 再反彈 117 點，相當於恆指 28998 點水平。

3）新股訊息 ：

信報 - 新股小米（1810）第二日招股孖展認購反應仍然冷淡，更有券商「抽飛」。綜合多間券商數據顯示，小米招股次日孖展認購無大進展，只錄得 40 多億元孖展認購。其中，時富將預留的孖展金額減半；耀才、信誠等預留孖展認購未見增加，分別借出 13 億元及 5 億元；國泰君安則錄 8 億元。

杉杉品牌 (1749）今天開始買賣，昨耀才暗盤收 4.39，比招股價 3.78 升 16%。欣融國際 (1587）今天開始買賣，昨耀才暗盤收 0.71，比招股價 0.75 跌 5.3%。怡園酒業 (8146）今天開始買賣，昨耀才暗盤收 0.40，比招股價 0.35 升 14.3%。