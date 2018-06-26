〈小米IPO〉小米紐約路演 雷軍避談估值未提誘人前景

當地時間 6 月 25 日中午，小米 (1810-HK) 在紐約曼哈頓四季酒店路演，整場下來，投資人觀望情緒比較多，宏觀的國際經濟貿易政策讓市場環境並不很好，況且小米也沒有提供特別與眾不同的誘人前景，加上雷軍估值問題似乎避重就輕，因此，大家似乎無意搶購這單生意。

在上週香港的路演中，小米曾希望市場認為他們是蘋果 (AAPL-US) 和騰訊 (0700-HK) 的結合，雷軍說「小米是家互聯網公司」。今年第一季，小米互聯網服務占應收 9.4%，而智慧手機貢獻了 67.5%。但投資人對雷軍的說法似乎並不買帳。

在紐約路演，雷軍則向投資人強調小米是「新物種」的理念，想必是小米總結了香港路演經驗教訓的一個戰術改進。

《騰訊財經》引述雷軍闡述其新物種概念說：「世界上找不到像小米一樣，在電商、硬體和互聯網 3 大領域都做到頂尖的公司」；小米首席財務長周受資也對「新物種」做了闡釋：「就好像中國的鯉魚來到美國密西西比河中，就會吃掉河裡所有的生物。」

上週，小米宣佈股票定價區間在港幣 17 元到港幣 22 元之間，市值約在 540 億到 700 億美元，雷軍不得不降低其希望達到 1000 億美元估值的雄心。

在紐約路演中，雷軍對這個市場關注的估值問題似乎避重就輕。雷軍表示，在啟動 IPO 前，小米的估值為 460 億美元，但是小米有「偉大理想，未來還有很多盈利點，有信心做得更大更好。」

投資人質疑中美兩國在晶片等行業競爭，以及大的雙邊關係的背景下，現在是否是小米上市的好時機？雷軍斬釘截鐵的回答：「我長期看好中美關係的發展」，並指目前美國計算貿易逆差的方式存在一定問題，比如小米手機晶片的最大供應商是美國公司高通，但是小米是從新加坡的高通引進，沒有計算到中美貿易之中。

雷軍同時說，台灣廠商聯發科 (2454-HK) 是小米晶片的第二大供應商，言下之意，是小米有能力抵抗短期的政策不確定風險。

小米昨 (25) 日首日招股，7 間券商首日累借港幣 45.52 億元保證金額，按小米公開集資額港幣 24 億元計，相當於超購 0.89 倍。相比去年的新經濟新股首日保證金額動輒港幣百億元計，小米首日招股反應較為遜色，券商料與港股勢弱、小米上市前傳出負面消息及拆款利率 (Hibor) 抽升有關。