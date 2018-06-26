【港股解碼】“喜提”十連陰！股價再創歷史新低的晶苑國際究竟怎麼了？

話說作為全球服裝製造行業巨頭的晶苑國際（02232-HK）最近應該有點兒鬱悶，因為這一個多月來吧公司股價可是大大跌了不少，在連續下挫的同時也在不斷刷新著自己的最低記錄，這不昨日的晶苑又大跌了14.92%，還創下了上市以來的歷史新低水平見5.5元（港元，下同）：

（晶苑國際6月25日股價走勢圖，來源：港交所）

就說自去年11月3日正式掛牌港交所以來，至今上市未滿8個月的晶苑國際，其實別的大事兒也沒有，但股價表現卻還是透露出一種濃濃的“不簡單”的意味，尤其是自上月以來的境遇一看就寫滿了抓人的故事情節。

股價屢創新低，券商“唱衰”是罪魁禍首？

2017年11月3日於港股主板上市的晶苑國際，以招股價中低位的7.5元定價，首掛當日則以7.89元報收，漲幅5.2%表現算不上突出。僅僅10日後，晶苑國際就跌破了發行價，不過雖然之後公司股價走勢呈現小幅波動，但整體來看今年首四個月都還是維持著輕微上漲的態勢。

不過自進入5月起，晶苑股價就開始醞釀了一出大“動亂”，如下圖所示，今年5月14日晶苑股價創下歷史新高報收9.76元，但隨後就一路下跌，到了本月19日，晶苑“不負眾望”地再度跌破了發行價。而行至昨日，晶苑已然走出了“九連陰”同時書寫了自身歷史最低記錄5.5元，並最終以14.92%跌幅報收5.59元。以上述兩個峰值計，短短一個半月時間裡，晶苑股價跌去43%，敗勢驚人：

（晶苑國際上市以來股價走勢圖，來源：港交所）

當然，晶苑這一出崩盤式下跌也是有原因的。 5月31日，知名券商野村證券發布研究報告將對晶苑評級由“買入”降至“中性”，同時將其目標價由9.7元下調至8.8元。野村在報告中還提到，因人民幣升值及產能擴充計劃影響，預期今年晶苑毛利率或受壓維持與較低水平，又將晶苑2018財年毛利率預測由21.1%下降至19.4%，將其今明兩財年的淨利潤預測調低10%至15%。 5月31日當天，晶苑股價應聲跌去11.1%，市場反應緊張。

次日一早，晶苑刊出一份落款為5月31日的公告，就5月31日當天公司股價下跌及成交量上升一事作出回應，稱“經考慮董事會認為對集團於2018年的營運及財務表現至關重要的所有因素，包括導致集團利潤率減少及持續增長的因素後，董事會認為集團的整體財務業績將不會受到重大不利影響。”

不過顯然，晶苑這一紙“澄清”公告的作用並不大，看看這之後公司股價的慘淡走勢就知道了。 24日，眼見自身股價這跌跌不休的架勢不可收拾，晶苑再次發佈公告重申集團整體財務業績不會受到相關重大不利影響，並維持公司預期於今年首6個月的業績相對上年同期保持平穩的見解。只是不管晶苑如何表態，在續跌不止的股價面前，這樣的“申辯”多少顯得有些蒼白無力起來。

其實此事的問題並不復雜，最大的癥結無外乎晶苑的業務發展和業績水平究竟是不是“前景光明”。

業績缺乏亮點，觸發消極連鎖反應

主要從事成衣製造及貿易的晶苑，是全球眾多領先品牌服裝的製造商，客戶囊括優衣庫、H&M、GU、Marks & Spencer、Gap、Levi's、Puma、The North Face、Abercrombie&Fitch、Under Armour、Target、Lee等可謂大牌雲集，產品覆蓋休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣以及戶外服五大類。自2014年到2017年，晶苑的業績偶有波動，但最近兩年的增長態勢還是比較穩定的：

今年3月15日，晶苑公佈了上市以來的第一份業績報告，即其截至2017年12月31日止年度業績。年內晶苑實現總收益21.78億美元，按年增長23.5%；毛利率較上年基本持平為20.3%；年內溢利錄得1.49億美元，較2016年同比增長20.1%。乍看之下，晶苑去年交出的成績單也是沒啥毛病，雖然收益和利潤錄得穩健增長，但細看總體還是顯得平淡，尤其是毛利率幾乎原地踏步，而年內純利率甚至較2016年的7%還下跌了0.2個百分點至6.8%。

或許正是由於集團經營業績表現缺乏亮點，晶苑2017年績揭榜後市場反應頗有些冷淡。而未想半月過去，似乎以野村報告為原點，市場及投資者一系列消極連鎖反應才漸次上演，這才有了晶苑到昨日還未畫上句點的洶湧頹勢。

“喜提”十連陰，晶苑國際何時止跌？

今日早盤晶苑反彈高開，上半日股價走勢倔強，最高曾見5.97元似有回溫跡象。但其後還是沒能守住升勢，下半日股價續跌，盤中再度刷新歷史最低記錄至5.42元，截至26日收盤，晶苑終報5.51元，全日跌幅1.43%，這便是“喜提”十連陰了，簡直心疼！

（晶苑26日股價走勢圖，來源：港交所）

就在晶苑尚未在股價敗勢中抽身出來的當口，老“冤家”野村又蹦出來補了一刀：野村再發研報預期晶苑毛利率進一步受壓，且指出其毛利率受壓因素於今年下半年並不會消除，最快也需到2019年才能有所改善；報告預期晶苑2018年收入仍有高雙位數增長，但毛利率預測由19.4%降至19%，目標價由8.8元降至6.5元，維持對其“中性”評級。此外，花旗也發研報下調晶苑目標價至9元，惟維持其“買入”評級。

這一波又一波的，看得人只能嘆一句嗚呼哀哉，何時止跌？只是就當下的情狀而言，估計晶苑是要頭疼好一陣子了。

作者：彭小留

編輯：張駿芬，賀秋霞

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