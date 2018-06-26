3香港左夥阿里推數位新經濟生態圈 右擁華為打造電訊雲

阿里巴巴 (BABA-US) 宣佈，與和記電訊 (0215-HK) 旗下 3 香港展開策略性合作，在雲計算、智慧大資料、物聯網、基礎網路及資訊安全等領域發展，推動數碼互聯網新經濟生態圈。此外，3 香港與華為技術合作，打造電訊雲。

截至今 (26) 日發稿，和記電訊報港幣 2.78 元，跌 7.14%。

圖：新浪財經

除物聯網平台外，阿里與 3 香港亦有多項合作計劃，包括由阿里提供的雲計算技術，協助 3 香港業務數碼化，以及構建智慧大數據平台。

而在雲計算方面，阿里雲將向 3 香港提供服務的品牌支持、營運平台等，而雙方亦成為雲戰略合作夥伴，建立商機共享、聯合拓展等合作體系。

香港《信報》引述和記電訊香港執行董事及行政總裁胡超文表示，合作能共同打造適合香港的數碼互聯網新經濟生態圈，積極推動香港發展萬物互連的智能城市。

阿里巴巴集團副總裁鍾天華稱，此次與 3 香港合作，相信能結合雙方在技術與資源方面的優勢，共同探索在新零售、新金融、智能商超等合作潛力。

另記電訊行政總裁胡超文昨 (25) 日宣佈，為全力推動 5G 網絡，旗下 3 香港與華為在核心網路基建及無線電接入技術兩大範疇合作，全力打造電訊雲。

胡超文接受香港《文匯報》訪問時指出，網路雲端化是電訊商邁向 5G 的重要階段，雲電訊一期去年底已經完成，二期項目將於明年一季度完成。而對於明年底有望拍賣的 3.5GHz 頻段 5G 頻譜很感興趣，第三季會進行 3.5GHz、26GHz 和 28GHz 的 5G 頻段室內及室外網絡測試。

他還強調，5G 流動通訊服務有三大關鍵指標 - 高速度、低延遲性，以及連結多元化設備，滿足這些條件後，才算真正意義上的 5G 世代。他預計，5G 手機將於明年末才問世。

華為和記系統部部長張振軍則透露，今年華為有望達成 1000 億美元的規模。在全球電信設備供應方面，華為自 2013 年已經躍升全球第一，目前市佔率大概為 30%，在歐洲多個核心國家都有業務分佈。提及北美市場，目前諸多不明朗因素不便評論，但提及華為在加拿大、墨西哥有較大規模業務。

長和與大陸科網巨企合作

2017 年 9 月 20 日：和記電訊旗下 3 香港宣佈，與華為完成在香港端對端窄頻物聯網 (NB-IoT) 建設。

2017 年 9 月 26 日：長和與螞蟻金服成立合資企業「支付寶 HK」，各佔 50% 股權，運營為以消費者主導的電子錢包，進一步整合線上線下的支付服務。

2018 年 5 月 3 日：長和與小米合組全球策略聯盟，將小米的智慧手機、物聯網 (IoT) 和生活方式產品引入長和旗下在世界各地電訊和零售部門。

2018 年 6 月 25 日：和記電訊旗下 3 香港於上海宣佈，與華為在核心網絡基建及無線電接入技術兩大範疇合作，全力打造電訊雲。