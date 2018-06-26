光寶科上海MWC攜手華為等中國物聯網巨擘 打造智慧城市第一哩路

光寶科技 (2301) 表示，明 (27) 日起至 29 日將於上海「世界行動大會」(Mobile World Congress，MWC)展出兩大系列物聯網應用，包括智慧路燈結合感測監控與通訊網路，及如何透過中國迅速發展的低功耗廣域通訊技術 Sigfox、LoRa、NB-IoT，攜手華為等中國物聯網生態系巨擘、電信營運商及系統整合商，翻轉現行能源管理、安全防護、零售物流等生活樣貌。光寶科技「智能生活與應用事業群」行銷暨新事業開發總監安志東表示，「結合 2018 上海 MWC 主軸『遇見美好未來』，光寶視智慧路燈為打造智慧城市的『第一哩路』，進一步整合集團資源，滿足城市治理需求，如：環境品質監測、安全監控、下水道或河川水位監測等，提供每座城市因地制宜的最佳方案。」目前路燈已於中國各線城市落地，如上海、江蘇鹽城等，用於學校、大型醫院、城市主要幹道等場域。



「智能生活與應用事業群」旗下的光林照明事業部專精 LED 節能路燈製造，近年來擴大至智慧路燈，甚至 IoT 共桿路燈，即路燈結合號誌燈、微型基地台、無線通訊 LoRa、Zigbee 等基站應用，看好未來全球智慧路燈成長，在拿下台灣、北美市占龍頭後，將更積極布局中國智慧照明市場。



同樣來自「智能生活與應用事業群」的無線通訊模組事業部，為光寶科技 2018 上海 MWC 另一主力，現場除展出全系列 Sigfox 認證通訊模組；還有內建 NB-IoT、LoRa 通訊傳輸模組的智慧農業傳感器、年長者防走失裝置、孩童定位追蹤器及電子貨架標籤等應用，展現智慧物聯的無限可能。



無線通訊模組事業部，除能夠提供傳統的 Wi-Fi、藍牙模組外，在廣泛用於城市的低功耗廣域通訊 (LPWAN) 技術，更有完整的產品線。從 Sigfox、LoRa、NB-IoT 到 5G、車載應用等，皆能滿足客戶需求。藉由感測器蒐集資料，透過上述技術傳輸至平台或雲端，聯合全球物聯網平台 AWS、Ayla Networks 等共同架構生態圈，同時攜手中國物聯網生態系夥伴，包括華為、電信營運商、大型系統整合商，實現家庭、樓宇、工廠或城市的「端、邊、網、雲」大串連。



看好中國龐大物聯商機，光寶科技未來將鎖定智慧農業、安防與消防、工控及能源、智慧家居、智慧零售與智慧城市等六大面向衝刺。以能源管理為例，將積極開拓智慧三表 (水表、電表、氣表) 市場，當表計與資料中心相連，透過即時、穩定且快速資料傳輸，可滿足管理端的智慧抄表需求，大幅提高營運效率。



智慧消防煙感則提供消防物聯網無線通訊解決方案，實現智慧化監控與即時連網，具備覆蓋範圍大、成本低、易於布建和管理等優點，解決消防設施改造難題，大幅提升消防煙感設備加裝便利性。



光寶科技攜手亞洲消防逃生管理新秀 - HEX 瑞德感知，採用 LoRa 技術於智慧消防動態導引系統，當火警發生時，煙感探測器不僅在觸發第一時間通知消防單位，更將火警位置透過 LoRa 無線通訊技術上傳至平台，平台將進一步區分危險程度，分析出最佳動態逃生路線，降低火警造成傷亡，此套動態逃生方案亦引進眾多企業總部、智慧樓宇、智慧社區使用。