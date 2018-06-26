擴大業績來源 鼎天AVM汽車環景系統Q3出貨 並揮軍盲點偵測雷達市場

鼎天 (3306) 轉型，積極擴大產品線，有鑒於車機可能在三年後全面標配化，鼎天在國內透過既有渠道，開發 AVM 環景系統，第三季可望開始小量出貨，加入業績貢獻行列；此外，也揮軍汽車盲點偵測雷達市場，並爭取既有客戶導入。鼎天的車機業務最早開始於國內市場，四、五年前與日系車廠的台灣代理商合作供應車機，主要發展車後件市場。不過，鼎天預期，未來三年車機可能全面標配化，加上台灣代理商要將車機改為標配，需要日本原廠同意，因此鼎天預期台灣此塊後裝市場商機將下滑。



因此，鼎天透過既有渠道，希望以新產品來進一步擴大業績來源。其中，AVM 環景系統是已經獲得初步成果的商品，取得該日系車廠國內代理商的訂單，預計在第三季小量出貨。此外，同一汽車品牌，鼎天目前也嘗試把其盲點偵測雷達賣進去，以增加營收來源。



鼎天說，盲點偵測原有技術是採用攝影機，但會受到天候影響，現在有一派是採用雷達取代攝影機，鼎天正在發展這一塊市場，至於汽車前後雷達，由於成熟度高，市場競爭相對激烈，因此避開此一領域。至於鼎天還有一些行車紀錄器業績，主要供應國產汽車品牌。