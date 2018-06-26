台股震盪下跌 證交所喊話 台股表現仍穩健

除權息行情失靈，昨 (25) 日台積電除息影響指數減少約 70 點，在貿易戰升溫，市場風險意識升高，指數收盤重挫逾百點，今 (26) 日富邦金和國泰金等除息，再影響指數約 19 點，台股持續震盪走低，對此，證交所指出，近期國際情勢多變，導致外資對台股進行調節造成震盪，不過雖受國際相關事件影響，但台股表現仍較其他亞股優異。

證交所表示，台股近期為除權息旺季，主因上市公司去年獲利情況良好，今年預計可發放現金股利約 1.29 兆元，但因發放現金股利導致指數減少，以去年為例，整體上市公司發放股利影響指數約減少 400 多點。

觀察昨日權值股台積電除息後，發行市值將減少約 2074 億元，使台股減少約 70 點，今日為富邦金及國泰金等除息，影響加權指數約 19 點。

針對近日台股持續震盪，證交所表示，主要受國際情勢多變影響，除了美中貿易戰火蔓延外，歐盟也針對美國課徵報復性關稅，導致新興市場股匯市受到影響，貿易戰目前所列出項目雖評估對台灣上市公司影響有限，但台灣產業受國際貿易比重高，且近期外資對台股進行調節，使台股表現較為震盪。

證交所指出，據統計，上半年台股與其他亞洲市場的股市表現，台股表現相對穩健，雖受國際相關事件影響，但仍較其他亞洲股市表現優異。

2018 上半年各國股市漲跌幅比較。(資料來源：證交所)

證交所總經理簡立忠強調，台股第 1 季表現佳，且台灣上市公司營收狀況也同步成長，且獲利後的配息意願高，使得台股市殖利率在全球名列前茅，吸引國內外投資人。

展望今年，簡立忠指出，今年度有多檔股票掛牌，其中上海商銀預計年底前掛牌，資本額約 408 億，目前估算市值約 1400 億，估計上市後可大幅提升台灣資本市場的投資規模，而後續證交所也將持續推動逐筆交易、多元化上市、強化公司治理等，強化台灣的投資環境。