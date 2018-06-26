【異動股】許家印67.5億豪賭賈躍亭FF項目 樂視網(300104-CN)開盤漲停

今日早盤，樂視網(300104-CN)集合競價開盤漲停，漲10.15%報3.69元，成交721.7萬手，成交額2663.1萬元，封單75萬手。

該股昨日收盤跌1.76%，收盤價報3.35元。

消息面上，樂視網創始人賈躍亭的FF項目迎利好，許家印斥67.5億元入主FF。

6月25日，恒大宣布，恒大集團旗下恒大健康以約67億港元收購香港時穎100%股權，從而入主FF。相關交易已在6月18日已經通過美國外國投資委員會(CFIUS)的審批。此前，時穎投資20億美元佔Smart King公司45%股份，原FF股東以FF公司作價入股佔Smart King公司33%股份，公司管理層佔22%股份。

這也意味著，恒大已成為Smart King第一大股東，正式入主FF。據悉，恒大將委派集團董事局副主席、總裁夏海鈞擔任Smart King公司董事長。

雖然第一大股東的位置讓出，賈躍亭還是通過“同股不同權”的設置，來保障對公司的控製權。

另外，在恒大公告之後，樂視網收到深交所問詢函，要求說明與非上市公司體系相關債務的解決進展，是否有明確的工作時間表;要求報備截止到8月底即將到期的債務明細。

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