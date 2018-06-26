上任來首次！絕大多數美國人對川普對經濟政策表示認同

據美國媒體 CNBC 的全美經濟調查顯示，半數以上的美國民眾贊同川普總統的經濟政策。

調查顯示，川普總統的經濟支持率上升 6 個百分點，至 51％，持反對意見的民眾之占 36%，比三月份的調查結果下降了 6 個百分點。

對川普作為美國總統的支持率較第一季的調查上升 2 個百分點，至 41%，反對率下降 10 個百分點至 47%，這是川普任期內獲得的最低反對率。川普的凈支持率依舊為－6%，但是是其任期內負值最低的一次。

CNBC 認為，川普經濟政策支持率如此之高，與美國經濟的強勁密不可分。目前，美國經濟增長速度高於歐巴馬執政時期美國經濟增速一個百分點，失業率接近 20 年來歷史新低。

調查結果顯示，54% 的美國民眾認為美國經濟良好或者非常好，為 CNBC10 年來調查結果最高的一次。認為美國經濟一般或者很差的美國民眾只有 43%。

自大選以來，對美國經濟的積極看法飆升了 20 點，認為美國經濟良好的美國民眾所占的百分比首次超過了認為美國經濟很差的。美國民眾認為，明年美國房價將上漲 4%，達到 2007 年以來最高值。

然而，川普的整體支持率與經濟政策支持率還相差 10 個百分點。CNBC 認為，這種差距由共和黨的保守派造成。他們給川普經濟政策支持率為 96%，但是在作為總統的整體支持率只有 85%。其次，非白人民眾中，對川普經濟政策支持率達 39%，而整體支持率只有 23%。

在川普的經濟政策中，美國民眾最贊成的是減稅政策以及貿易政策。川普政策最不得美國民眾人心的是，取消歐巴馬醫療以及減少對銀行的監管。 58％的民眾支持川普與朝鮮的談判；45% 的民眾支持川普的關稅政策，而 38% 的民眾持反對意見。

美國中期選舉在即，此次調查雖然顯示川普總統支持率上升，但是不一定意味著共和黨占上風。

CNBC 指出，雖然美國民眾對川普經濟政策支持率上升，但是只有 1/4 的民眾認為川普總統對美國經濟的改善起到了直接作用。而且，只有 34% 的美國民眾認為，減稅使他們的家庭收入有所增加。

參與調查的共和黨人 Roberts 認為，調查結果對共和黨來說非常糟糕。他認為，美國經濟現狀使得川普的支持率上升，但並不意味這共和黨支持率的增加。

調查顯示，被問到是共和黨還是民主黨在國會中占多數對美國有利時，美國民眾對共和黨的支持率為 34%，基本與民主黨 32％的支持率持平。