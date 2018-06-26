新興市場災難尚未結束 高盛、花旗看法很不樂觀

《彭博社》報導，全球貿易緊張局勢加劇下，大型基金管理公司對新興市場更加不看好，高盛將新興市場貨幣的評級從「增持」降至中立，花旗集團警告流入新興市場的投資將減少，摩根士丹利則較不推薦新興市場資產。

高盛認為，投資者應採取較「防禦性」的投資方式，因中國和歐洲警告貿易戰升溫恐導致全球經濟衰退，該行將新興市場貨幣的評級從增持降至中立。大摩則指出因美元依然強勢且貿易風險加劇，因此降低對新興市場資產的推薦。

中國和歐洲，分別與美國進入報復性的關稅措施，而美國新一輪的制裁方式則是擬限制超過 25% 以上的中資企業，投資美國與重要工業技術有關的企業。

上週在美國掛牌與新興市場相關的 ETF，承受高達 33.8 億美元的資金外流，為最近一年多來最高的水平。

裕信銀行的跨資產策略師 Elia Lattuga 在 6 月 22 日的報告中表示：「貿易的大幅放緩將嚴重影響全球經濟增長前景，並對風險資產產生影響。」這些資產中，新興市場資產最曝露於風險中。

儘管目前各國貿易鬥爭沒有明確的解決方案，但一些基金經理人看到較樂觀的中期展望。瑞銀全球財富管理將新興市場股票權重下調至中立，表示貿易風險應在未來幾個月內緩和，並有助於支持新興市場資產繳出兩位數的漲勢。

Ashmore Group Plc 認為，新興市場貨幣「已非常便宜」，所以發展中國家的貨幣下行風險有限。25 日，主要新興市場貨幣兌美元大多是下跌，股票表現慘淡。26 日 MSCI 新興市場貨幣指數暫時下滑 0.41% 至 1639.44，MSCI 新興市場指數下跌 1.56% 至 1071.06 點。

MSCI 新興市場貨幣指數 (藍線)MSCI 新興市場指數 (白線)

許多銀行正在制定風險規避策略，由 Valentin Marinov 領導的法國農業信貸銀行分析師表示，新興市場的央行將透過外匯存底，在貿易戰中的捍衛該國貨幣，並銷售美債，促使美債殖利率攀升。

另一方面，蘭特商業銀行的經濟學家 Isaah Mhlanga 指出，貨幣政策將因貿易戰變得複雜，投資者湧向避險資產會削弱新興市場貨幣，推升通膨，而成長則會因為貿易減少而下降，在這種環境下，央行必須升息以減緩通膨速度，這將影響經濟擴張。